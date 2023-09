În ultimii ani, dietele fără carbohidrați sau cu un aport redus de carbohidrați au devenit din ce în ce mai populare în lumea dietelor. Deși aceste diete pot fi eficiente în scăderea rapidă în greutate, ele ignoră faptul că carbohidrații sunt o sursă importantă de energie și nutrienți pentru organism. În plus, carbohidrații complecși din cereale integrale, legume și fructe sunt bogate în fibre și nutrienți esențiali pentru menținerea unei diete sănătoase și echilibrate.

Pentru mulți oameni, carbohidrații sunt sinonimi cu alimentele procesate și produsele de patiserie, care sunt asociate cu creșterea în greutate și probleme de sănătate. Cu toate acestea, nu toți carbohidrații sunt la fel. Carbohidrații complecși din cereale integrale, fructe și legume sunt o sursă importantă de fibre, nutrienți și energie pentru organism, cu un impact pozitiv asupra sănătății.

Consumul de carbohidrati nu este o placere vinovata in dieta si nu trebuie exclusi din regimul alimentar, nici macar atunci cand tinem cura de slabire. Iata de ce!

Ajuta creierul sa functioneze mai bine

Creierul are nevoie de carbohidrati ca sa functioneze la capacitate maxima. De ce? Pentru ca creierul “traieste” cu glucoza, iar cabohidratii sanatosi, cei cu eliberare treptate, contin glucoza. Daca nu oferi creierului suficienta glucoza, capacitatea de gandi, capacitatea de a invata si cea de a-ti aminti unele lucruri scad pentru ca neurotransmitatorii din creieri nu primesc suficienta glucoza de sintetizat.



Bineinteles, nu trebui consumati carbohidrati nesanatosi, cum sunt cei regasiti in produsele din faina alba, procesata, precum cei din produsele de patiserie, din painea alba, din covrigei sau pizza. Acestia doar umfla stomacul fara a avea cu adevarat nutritivi.



Trebuie consumati carbohidratii buni, sanatosi care se regasesc in cereale integrale si in produsele din faina integrala, precum painea si pastele integrale, fructele, legumele, orezul brun, fasolea, lintea sau nautul. Aceste alimente ce contin carbohidrati sanatosi sunt pline de vitamine si minerale si ofera creierului glucoza necesara pentru functionare optima.

Pui Alfredo - cea mai bună și simplă rețetă de paste cu piept de pui

Reduc balonarea

Carbohidratii sanatosi din fructe si din legume, mai ales, contin si fibre, iar acestea ajuta la reducerea balonarii si la buna functionare a intregului sistem digestiv.

Aduc fericire, la propriu

Majoritatea carbohidratilor sanatosi contin triptofan, o substanta care contribuia la productia de serotonina, hormonul starii de bine, al fericirii, la nivelul creierului. Fara triptofanul din carbohidratii buni, nivelul de serotonina scade, fapt care predispune individul la tristete, la stari depresive, generandu-i si probleme de somn. Lipsa triptofanului pe fondul eliminarii carbohidratilor in timpul curelor de slabire este ceea ce ne face sa fim morocanosi.

Aduc energia necesară organismului

Carbohidrații sunt principala sursă de energie pentru organism. Sunt responsabili pentru alimentarea celulelor musculare și creierului cu glucoză, care este transformată în energie. Prin urmare, o alimentație cu carbohidrați adecvată este importantă pentru menținerea energiei și a stării de sănătate generală.

Reglarea nivelului de zahăr din sânge

O dietă echilibrată care conține carbohidrați poate ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge. Alimentele bogate în carbohidrați complecși, precum pâinea integrală și legumele, eliberează zahărul în sânge mai încet, ceea ce ajută la prevenirea creșterilor bruște ale nivelului de zahăr din sânge.

Hiperpigmentarea pielii – cauze și remedii. Medic: „Poate afecta orice parte a corpului”

Fibrele

Carbohidrații complecși din cereale integrale, fructe și legume sunt bogate în fibre. Acestea contribuie la menținerea sănătății intestinale și la prevenirea constipației. Fibrele pot, de asemenea, ajuta la prevenirea bolilor de inimă, prin reducerea nivelului de colesterol "rău" din sânge.

Nutrienții

Carbohidrații complecși care se găsesc în cerealele integrale și legume conțin nutrienți esențiali precum vitaminele B și mineralele. Acești nutrienți ajută la menținerea stării de sănătate generală și la evitarea deficiențelor nutriționale.

Îmbunătățirea digestiei

Carbohidrații ajută la îmbunătățirea digestiei și absorbția altor nutrienți. Cei mai mulți carbohidrați se găsesc în alimente precum cerealele integrale, legumele și fructele, care conțin și alte nutrienți.

Încetinirea îmbătrânirii

Fructele și legumele bogate în carbohidrați complecși conțin antioxidanți, care pot ajuta la prevenirea deteriorării celulare și îmbătrânirea prematură.

Sănătatea inimii

Carbohidrații complecși pot ajuta la prevenirea bolilor de inimă, reducând nivelurile de trigliceride din sânge și prevenind acumularea de plăci în artere.

Performanța fizică

Atleții și cei care fac exerciții fizice regulate au nevoie de carbohidrați pentru a susține performanțele lor fizice și pentru a menține energia necesară în timpul antrenamentelor.

De ce ne îngrășăm după 40 de ani și cum putem să oprim acest proces