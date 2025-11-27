Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care cozonacul crapă este folosirea ingredientelor reci. Laptele, ouăle și untul scoase direct din frigider încetinesc dospirea aluatului. Drojdia are nevoie de căldură pentru a activa procesul de fermentație, iar un aluat cu ingrediente reci devine dens, greu de frământat și cu risc crescut de crăpare în cuptor.

Pentru un cozonac pufos, ingredientele trebuie aduse la temperatura camerei cu cel puțin o oră înainte. Laptele se încălzește ușor, fără a depăși 40°C, ouăle pot sta câteva minute în apă călduță, iar untul se lasă la temperatura camerei sau se încălzește puțin la bain-marie, fără să se topească complet.

Frământarea corectă este esențială pentru obținerea unui cozonac cu textură fină și aerată. Aluatul insuficient lucrat duce la un desert dens, greu și lipsit de elasticitate. Glutenul, format prin interacțiunea făinii cu lichidele, creează structura necesară pentru ca gazele produse de drojdie să fie reținute, oferind volum și suplețe.

Pentru un aluat perfect, se recomandă frământarea energică, dar cu blândețe, până când acesta devine neted, elastic și capabil să formeze mici balonașe de aer. Tradițional, frământarea manuală durează între 30 și 45 de minute, dar poate fi completată cu împăturirea repetată a aluatului și folosirea unui robot de bucătărie, continuând frământarea manual încă 10 minute pentru a asigura elasticitatea optimă.

Un alt factor critic pentru un cozonac pufos este dospirea la temperatura potrivită. Drojdia este sensibilă la frig și la variațiile mari de temperatură. La sub 20°C, activitatea acesteia încetinește, iar aluatul rămâne dens și greu de copt.

Temperatura ideală pentru dospirea cozonacului este între 25 și 30°C. Aluatul se pune într-un recipient larg, se acoperă cu un ștergar curat și se lasă lângă o sursă de căldură constantă, precum un calorifer sau cuptorul deschis la temperatura minimă. Dospirea corectă asigură elasticitatea aluatului și previne crăparea în timpul coacerii.

Cozonacul se poate crăpa și din cauza unei umpluturi prea grele sau prea lichide. Cremele de cacao sau ciocolată cu multe nuci ori alune pot afecta textura și pot provoca fisuri. Este recomandat să folosești o pastă densă, dar ușor de întins, cum ar fi nucă măcinată amestecată cu puțin lapte sau albușuri bătute. Marginea aluatului trebuie să rămână liberă, astfel încât rularea să nu provoace scurgeri sau crăpături.

Chiar și un aluat perfect poate crăpa dacă temperatura cuptorului nu este corectă. Cuptoarele electrice cu ventilație sunt ideale, deoarece distribuie căldura uniform. Înainte de coacere, preîncălzește cuptorul la 120°C timp de 5 minute, apoi coace cozonacii la 180°C timp de 45–50 de minute. Dacă partea superioară se rumenește prea repede, acoperă cozonacii cu folie de aluminiu pentru a proteja crusta și a permite coacerea uniformă a miezului.

Respectarea acestor pași – ingrediente la temperatura camerei, frământare corectă, dospire optimă, umplutură echilibrată și coacere atent supravegheată – asigură un cozonac pufos, cu crustă aurie, fără crăpături inestetice, potrivit sursei.