„Există trei piloni asupra cărora nu vom face compromisuri. Primul este teritoriul Donbasului. Al doilea este limitarea forțelor armate ucrainene. Al treilea este recunoașterea acestui teritoriu de către America și Europa”, a declarat reprezentantul rus, scrie Aktualono.bg.

În același timp, Moscova este „gata să dea dovadă de flexibilitate” în anumite aspecte. Potrivit oficialului, acestea includ activele rusești înghețate în Europa.

Analistul politic rus și fost corespondent al discursurilor lui Putin, Abbas Galyamov, a declarat pentru NBC News că liderul rus ar putea fi dispus să facă un compromis.