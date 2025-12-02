Moscova refuză să renunțe la trei puncte ale „planului de pace” pentru Ucraina - SURSE

Putin, față în față cu delegația americană (Profimedia)
Putin, față în față cu delegația americană (Profimedia)

Rusia are trei puncte din planul de pace pentru conflictul din Ucraina de la care nu va ceda, relatează NBC News, citând un oficial rus care a solicitat anonimatul. Autorii notează că Vladimir Putin nu și-a ascuns planurile, care includ ocuparea întregii regiuni Donbas și „demilitarizarea” Ucrainei, ceea ce ar lăsa-o practic fără apărare în fața unei posibile viitoare agresiuni rusești.

„Există trei piloni asupra cărora nu vom face compromisuri. Primul este teritoriul Donbasului. Al doilea este limitarea forțelor armate ucrainene. Al treilea este recunoașterea acestui teritoriu de către America și Europa”, a declarat reprezentantul rus, scrie Aktualono.bg.

În același timp, Moscova este „gata să dea dovadă de flexibilitate” în anumite aspecte. Potrivit oficialului, acestea includ activele rusești înghețate în Europa.

Analistul politic rus și fost corespondent al discursurilor lui Putin, Abbas Galyamov, a declarat pentru NBC News că liderul rus ar putea fi dispus să facă un compromis.