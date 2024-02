”Profund întristat de vestea decesului lui Alexei Navalnîi. O voce fermă pentru democraţie şi transparenţă în Rusia, lupta sa împotriva corupţiei şi pentru drepturile omului nu va fi uitată. Această pierdere tragică subliniază nevoia urgentă de democraţie reală în Rusia”, a transmis preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, într-un mesaj pe X.

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, inamicul numărul unu al lui Vladimir Putin, a murit vineri într-o închisoare în Arctica, în care ispăşea 19 ani de închisoare, anunţă serviciile penitenciare (FSIN), relatează AFP.

Deeply saddened by the news of Alexei Navalny's passing. A steadfast voice for democracy and transparency in Russia, his fight against corruption and for human rights will not be forgotten. This tragic loss underlines the urgent need for real democracy in Russia.