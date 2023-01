Actorul Mitică Popescu a murit marți, 3 ianuarie, la Spitalul Elias din Capitală. Actorul a avut ”probleme cardiace, pe fondul multiplelor comorbidităţi”, după ce fusese internat în spital în data de 29 decembrie anul trecut. În urmă cu o lună, marele actor împlinise 86 de ani.

Pe Leopoldina Bălănuţă, marea sa iubire şi femeia care i-a devenit soţie, a întâlnit-o când avea 38 de ani, ea fiind cu doi ani mai mare. Marea întâlnire s-a petrecut pe vremea când se juca piesa „Matca” a lui Marin Sorescu, pe scena Teatrului Mic, în 1974, spectacol care s-a bucurat de un imens succes. În piesă, Mitică Popescu interpreta rolul logodnicului Leopoldinei şi în viaţa reală i-a devenit soţ, trei ani mai târziu, chiar la câteva luni după marele cutremur. Amândoi s-au născut sub semnul zodiacal al Săgetătorului şi s-au înţeles unul pe altul în fiecare moment al vieţii lor. Chiar și la zeci de ani după ce „Poldi”, așa cum îi spunea și el și prietenii apropiați, actori sau nu, a părăsit scena vieții, Mitică Popescu mărturisea că nu-și poate scoate verigheta de pe deget decât dacă pe scena joacă rolul unui celibatar.

Momentul întâlnirii cu „Poldi” și când s-au îndrăgostit unul de celălalt

Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță au făcut parte din aceeași poveste de iubire timp de 25 de ani. Au fost inițial colegi de scenă, la teatrul din Piatra Neamț și apoi au devenit buni prieteni, însă dragostea dintre ei s-a aprins într-un moment foarte greu pentru actriță. „Poldi”, așa cum o alinta Mitică Popescu pe Leopoldina Bălănuță, a ajuns la spital și timp de o lună și jumătate el a îngrijit-o cum a știut mai bine. După externarea Leopoldinei, ei s-au mutat împreună, dar au rămas foarte discreți cu privire la viața personală.

Destinul a făcut ca în 1973, Popescu să fie distribuit alături de Poldi, în spectacole comune. Treptat, actorul a devenit nelipsit în grupul de prieteni ai Leopoldinei și între ei s-a legat, la început, doar o frumoasă amiciție. Cu timpul, cei doi actori au început să realizeze că sunt făcuți unul pentru celălalt, scrie revista viva.ro.

„Eram actor la Teatrul din Piatra-Neamţ când am fost anunţat că s-a eliberat un loc la Teatrul Mic din Bucureşti. Era în anul 1973, iar eu încă îmi căutam drumul, chiar dacă aveam 37 de ani”, povestea actorul.

Destinul a vrut ca Mitică Popescu să fie distribuit alături de Leopoldina Bălănuţă în spectacolele „După cădere" şi „Stâlpii societăţii”, apoi a fost marele spectacol Matca, piesa lui Marin Sorescu, alături de Leopoldina Bălănuță, montat în 1974 tot la Teatrul Mic.

„Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi doi, fără prieteni, și stăteam ore întregi într-un restaurant până la ora închiderii. Fără declarații banale, pompoase, am simțit amândoi că suntem făcuți unul pentru celălalt. Am realizat că o iubesc pe Poldi atunci când a trebuit să fie internată timp de o lună și jumătate la Fundeni, din cauza unei peritonite. O vizitam în fiecare zi, îi duceam de mâncare și stăteam cât mai mult posibil lângă ea. Și acum îmi mai aduc aminte că m-a rugat să-i fac rost de o casetă cu Demis Roussos. I-am îndeplinit dorință și m-am bucurat de bucuria ei„, povestea Mitică Popescu, în urmă cu câțiva ani, potrivit revistei viva.ro.

Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță, căsătorie după cutremurul din 1977 și de Revelion

Mitică Popescu povestea că o mare șansă pentru el ca om și actor a fost întâlnirea cu Leopoldina Bălănuță.

„La Teatrul Mic, am venit printr-o intamplare fericita. M-a recomandat Petrică Gheorghiu sa-l inlocuiesc pe fratele lui, tot actor, Vasile, care pleca în America. Asta a fost șansa mea. El a rămas acolo, iar eu joc la Teatrul Mic.

Altă mare șansă s-a numit Leopoldina Bălănuță, alături de care am jucat Matca, de Marin Sorescu, spectacol de mare succes, prezentat și la Varsovia. În spectacol eram logodnicul, iar in viață am devenit soțul lui Poldi. Și daca Dumnezeu nu mi-o lua acum 7 ani, am fi sarbatorit 25 de ani de casatorie. Nunta de argint. Dar n-a fost să fie. N-ai cum schimba destinul”, mărturisea Mitică Popescu într-un interviu pentru revista Formula AS.

S-au căsătorit la câteva luni după cutremurul din 1977. Pe 2 iunie 1977, la trei luni după marele cutremur, Mitică Popescu, atunci la vârsta de 40 de ani, și Poldi, 42 de ani, s-au căsătorit. În ziua respectivă, Mitică Popescu a trebuit să participe la Cântarea României, fiind nevoit să-și facă viitoarea soție să aștepte timp de două ore la Starea Civilă, din Piața Amzei, București.

Tatăl actriței a fost cel care i-a cununat religios, câteva luni mai târziu, în noaptea de Revelion.

S-au căsătorit în 1977 – chiar preotul Bălănuţă a oficiat slujba, în noaptea de Revelion. Au locuit toată viaţa împreună, la etajul al treilea al unui bloc cochet din zona Televiziunii Române.

„Ne-a fost jenă de vârstă noastră. Pentru dragoste nu contează vârsta, dovadă că am stat împreună 25 de ani, dar lumea te mai judecă. M-am înțeles foarte bine cu Leopoldina. Eu făceam piața, iar ea gătea. Ei îi plăcea să pescuiască, mie nu.

Dar am mers în Deltă zece ani. Nu avem copii, pentru că ea nu putea să rămână însărcinată. Plus că, nouă, actorilor, ne este foarte greu să creștem și o floare, la programul pe care-l avem”, a mai dezvăluit actorul, potrivit revistei viva.ro.

Moartea lui Poldi, devastatoare pentru Mitică Popescu: "Te iubesc atât de mult, încât aș vrea să mori înaintea mea!"

Despărțirea de marea sa iubire, Leopoldina Bălănuță, avea să vină după 21 de ani de la căsătorie. La doar câteva ore după ce Leopoldina Bălănuță i-a făcut soțului său o mărturisire sfâșietoare prin care parcă își prevestea sfârșitul.

După ce au urmărit împreună, pe 13 octombrie 1998, meciul de fotbal dintre Ungaria și România, Leopoldina Bălănuță - „Poldi” i-a spus lui Mitică Popescu: „Te iubesc atât de mult, încât aș vrea să mori înaintea mea!”, povestea actorul, pentru că ea își dorea foarte mult ca Mitică Popescu să nu sufere din cauza morții ei.

După ce a mâncat și și-a aprins o țigară, au urmat ultimele ore de viață ale Leopoldinei Bălănuță. După ce s-a plâns de dureri mari de stomac, actrița a fost dusă la miezul nopții la Spitalul de Urgență, unde doctorii au pregătit sala de operație, însă nu au mai putut să-i salveze viața. Astfel că pe 14 octombrie 1998, în jurul orei 7.00, Leopoldina Bălănuță se stingea din viață.

La șapte ani de la moartea soției sale, Mitică Popescu mărturisea, cu amărăciune și nostalgie, că locuiește în aceeași casă unde a stat cu Leopoldina Bălănuță.

„Casa e cum o ştiţi, n-am schimbat absolut nimic. Doar că de când nu mai e soţia mea, nu mai pot intra în dormitorul nostru. Iar verigheta nu mi-o scot din deget pe scenă, chiar dacă joc rolul unui celibatar“, spunea Mitică Popescu într-un interviu pentru Formula AS, din 2005.

Actorul a povestit cum și-au cumpărat casă, deși voiau să aibă o mașină.

Tot el povesteşte că îşi doreau să îşi cumpere un Oltcit, dar maşinile se tot scumpeau şi, până la urmă, au decis că mai bine îşi cumpără o casă.

„Am renunțat la mașină și ne-am cumpărat casă. Dar ce ne mai trebuia noua mașină, cand aveam metroul la doi pași? Nici atunci nu prea aveam nevoie de maşină, pentru că verile mergeam în Vrancea, la părinţii lui Poldi, sau la mare şi în Deltă. Socrul meu era pescar pasionat – el mi-a dăruit pălăria cea veche, care a devenit vedetă pe capul lui Cocoşilă din «Moromeţii». Pălăria aceea m-a ajutat să fixez mai bine acest personaj episodic. Şi ca să revin în Deltă: Poldi era şi ea mare pescăriţă. O pescăriţă norocoasă. De mine nu se prindea nici cărăşelul, în schimb, mâncam peşte pe săturate. Şi-acum aş mânca toată ziua, dacă ar avea cine să mi-l gătească. Îmi place să merg în piaţă, să mă uit, să cumpăr legume şi zarzavat, şi să mă desfăt cu mirosul de peşte. Dar n-am habar de bucătărit. Lui Poldi nu-i plăcea să intru în «laboratorul» ei“, povestea Mitică Popescu.