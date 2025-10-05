”Traian Băsescu își plătește serviciile pe care i le-a făcut președintele Nicușor. Înainte de campania prezidențială de anul ăsta Traian Băsescu a fost una dintre trompetele de bază a echipei lui Nicușor Dan. A țipat, și a urlat, și s-a zbătut ca Nicușor Dan să ajungă președinte.

A ajuns președinte, în prima săptămână și-a primit înapoi toate privilegiile tăiate printr-o lege specială făcută numai pentru el, aici avea dreptate, cea care se ocupă de cei care au fost turnători la securitate.

Îmi e greu să cred că va mai exista un președinte care să fi fost turnători la securitate. După 35 de ani e greu să mai fie în viață cineva care pe vremea aia era suficient de important.

El acum își plătește în continuare, vine și încearcă să îl scuze pe președintele Nicușor astfel încât lumea să se uite la el cu încredere și simpatie.

Haideți să vedem ce spune el acolo: Nicușor Dan nu știe protocolul. Domnul, era să spun Petrov, Băsescu, nici nu trebuie să știe protocolul, protocolul trebuie să îl știe șeful de la protocol. 2. Oricât de puțină inteligență ai avea, protocolul se învață repede, dă-l în colo. Aici nu e o chestie de protocol.

E prima oară când vedem un cetățean care, din nefericire pentru noi este președintele României, care nu este capabil unde trebuie să meargă și în ce direcție trebuie să meargă, și în ce ordine trebuie să meargă. Nu mă pricep și nu vreau să critic.

Am văzut pe mulți care spun: Nu este important, important este că este foarte deștept. Nu știu cât de deștept este dacă nu poate să țină minte un protocol, probabil că aici e o problemă. Nu știu care este, nu sunt în jurul lui, nu cunosc, nu știu de ce nu îl iau de mână. (...)

Traian Băsescu are o problemă de caracter, nu are o problemă de inteligență, am mai spus treaba asta. El este un om fără caracter, nu este un om prost. Ce să îi facă lui Nicușor Dan?

Ce, crezi că cei de la protocol nu i-au spus, ba în una dintre imagini vine un cetățean la el și îi spune în ce direcție să meargă, el se se întoarce și merge în direcția opusă, e clar că e pierdut în spațiu. Ce înseamnă asta? Nu știu!

Înseamnă că nu i se poate explica protocolul de asemenea natură încât el să îl înțeleagă. Asta nu înseamnă altceva decât că este o inaptabilitate pe care nu pot să o precizez, nu e meseria mea.

Problema de fond este că românii și nu numai românii care se uită la un cetățean care este președintele României și care nu este capabil să țină minte un protocol, să meargă într-o direcție care trebuie sau alta, își pierd încrederea în funcția prezidențială”, a declarat Miron Mitrea, în exclusivitate la Realitatea PLUS.