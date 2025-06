Realitatea Plus: Este o premieră ca avem atât de mulți vicepremieri. Doi au portofoliu, trei nu au

Miron Mitrea: Păi dacă tot facem economie. Am băgat al cincilea vicepremier, vicepremierul responsabil cu restructurarea aparatului de stat. Este o ironie, trebuie să recunoaștem. Adică mai angajezi pe cineva ca să dea afară. Eu m-am tot gândit că în această perioadă eu l-aș parafraza pe Marian Preda și aș spune Țara ca o pradă. Chiar dacă am amici în guvern, nu pot să nu spun că ceea ce am văzut a fost o împărțire de zone tipică sistemului mafiot. Ca în filmele anilor 2000, când mafioții se întâlneau, și împărțeau. După mine a fost o negociere care nu a avut nimic de a face cu politica, a fost punerea lui Nicușor Dan, pe care l-am cunoscut.

Cred că Nicușor Dan nu mai este la butoane, în sensul că Bolojan i-a luat toată puterea. Cei doi care au luat puterea după mine sunt Bolojan și Sorin Grindeanu, care au împărțit împreună cu echipele. Bolojan a reușit să fie numit prim-ministru deși Nicușor Dan a făcut în ultima perioadă tot ce a putut ca să vină cu o altă propunere.

Realitatea Plus: Toată luna asta au tot negociat, joi s-au certat, au dat amândoi cu pumnul în masă, Nicușor Dan nu vroia TVA de 20%, toată lumea spunea că Ilie Bolojan nu mai e în cărți. Dintr-o dată vineri avem ca premier același Bolojan.

Miron Mitrea: Așa a și fost. A vorbit cu Anca Dragu, a venit tehnocrata la București la solicitarea președintelui. Nu pare o femeie care să nu înțeleagă că nu poți fi premier decât dacă ai niște scopuri foarte precise. Eu am fost convins că PSD nu va intra la guvernare, pentru că din punct de vedere politic este o greșeală fără margini. S-a întâmplat chestia asta pentru că în interiorul partidelor au câștigat cei care au vrut să împartă prada, nu cei care vor să facă politică. Cei care vor să împartă pradă, și țara din păcate este pradă lor, au câștigat. PSD a continuat pentru că a vrut la cașcaval.

Previziune sumbră de la Miron Mitrea: Dacă PSD demonstrează că are suflet de slugă, va dispărea, îmi pare rău să spun asta