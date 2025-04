Miron Mitrea face o analiză dură a candidatului statului paralel, Nicușor Dan, despre care spune că va fi huiduit peste tot, asta dacă sistemul nu îi organizează toate mitingurile de până în alegeri.

În diaspora voturile se împart intre USR și AUR, iar cei care îi fac campania s-au gândit că e bine să își facă acolo campania, în speranța că îi bate pe cei de la AUR. Nicușor Dan nu este văzut drept user-ist în afara țării. Dacă venea Elena Lasconi acolo la Madrid, mai mult ca sigur că nu o înjurau. Lumea s-a deșteptat și a văzut că Nicușor Dan este omul sistemului

Totuși, se bagă bani mulți în campania lui. Am văzut postere care costă extrem de mult. Dar sistemul asta face, îi protejează. Pe Călin Georgescu, ca a zis zero lei, zero bani, îi bagă pe cei din jurul lui în pușcărie. Nicușor Dan și-a pus un tag de 3 milioane, din donații, și se apropie de el. Nu știm cine îi donează bani. Am văzut 5 microbuze cu televizoare imense pe ele, în Danemarca, cu imagini cu Nicușor. Iar acestea sunt extrem de scumpe. Sunt români acolo, dar nu ca în Spania sau Italia. Sistemul are bani, nu le plâng de milă, însă întrebarea este cât de proști ne cred ei să înghițim așa ceva. Cât de tăntălău să poți fi ca să organizezi un miting unde te înjură lumea. Dacă nu îi aranjează sistemul mitingurile, va fi huiduit din nou. E clar că oamenii care lucrează pentru campania electorală nu înțeleg nimic. Marii strategi politici au fost niște proști care habar nu au avut și au băgat candidații în zid. Și de la PSD și de la PNL și văd că și pentru Nicușor Dan tot în zid îl bagă. El a intrat pentru că Statul Paralel a vrut să aibă candidatul lor. Exact ca la București. Nicușor Dan este un politician de carton, iar așa cum miliardarii de carton au avut succes o vreme așa are și el”, a declarat Miron Mitrea.