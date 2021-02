Realitatea PLUS

Stelian Ion: „Dacă vorbim de fugari, e o listă întreagă. Ea s-a îngroșat în ultimul timp. Îmi propun să aduc toți fugarii în țară. Nu mă refer la nume, nu-i persecută nimeni politic. Am solicitat o întrevedere cu minstrul italian pe această temă, însă acolo s-a schimbat ministrul. Aștept răspunsul noului ministru. Am inițiat demersurile de a avea un magistrat de legătură cu Italia. Am avea nevoie și cu Spania.”