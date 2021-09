”Aş vrea să mă refer la chestiune, despre care aş vrea să cer acum date mai precise, dacă există, şi pe care eu o consider ca fiind o chestiune de neacceptat: este vorba de această "vaccinare în chiuvetă" denumită, aşa a intrat deja în limbajul comun. O asemenea fraudare a sistemului nu poate fi permisă. (...) Nu putem să acceptăm ca alţii, mult mai puţini, dar totuşi unii din acest sistem medical să fraudeze acest sistem şi să contribuie la eliberarea unor certificate prin fraudare fără a fi vaccinate persoane", a spus, la Ministerul Sănătăţii, Cseke Attila.

Ministrul interimar al Sănătății a subliniat că legislația pentru cei care fraudează sistemul medical trebuie înăsprită.

”Aici trebuie să facem o analiză rapidă a legislaţiei, pentru că mai mult ca sigur se impune o înăsprire a legislaţiei. Din punctul meu de vedere, oameni care fac asemenea lucruri nu au ce căuta în sistemul medical. În primul rând, pentru că toţi ceilalţi îşi fac treaba zi de zi şi sunt eroii noştri, ai tuturor, care au grijă de semenii lor. (...) O asemenea atitudine nu poate fi tolerată şi cine are o asemenea atitudine în sistemul medical... (...) Eu am vorbit despre cei care contribuie la o asemenea fraudare a sistemului şi dacă există o asemenea fraudare a sistemului, categoric se face de cineva din interiorul sistemului, nu se face din afara sistemului. Despre ei am vorbit. (...) Nu vorbim despre foarte mulţi, probabil, dar nici nu putem să acceptăm acest lucru”, a mai spus Cseke Attila.