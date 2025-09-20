„Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și sunt cronice. Dacă digitalizarea a durat trei ani de zile de când a fost anunțată și încă e într-un stadiu relativ incipient, mai avem foarte mult de lucru, bineînțeles că nu reușim să avem toate instrumentele de lucru active”, a spus Alexandru Nazare.

Într-o intervenție telefonică la un post TV, Nazare susține reforma nu desființarea.

„Am fost foarte clar încă de la audierea guvernului: sunt extrem de multe disfuncționalități în ANAF, acumulate în ani de zile. Din acest punct de vedere, sunt aliniat ca opinie cu domnul Ionuț Dumitru. Singura diferență este legată de dozaj și de metodă. Eu cred că ANAF trebuie reformat din temelii, nu desființat. (...) Această instituție are mult prea multă inerție și prea multe probleme adunate ca să poată fi transformată peste noapte. Dar direcția este bună. Reforma ANAF, pe noi baze, este absolut necesară. România are nevoie de venituri, nu își permite să piardă o instituție esențială pentru colectarea lor”, a transmis Nazare.

Potrivit ministrului, până în iunie anul viitor ar trebui să fie finalizare jaloanele care sunt raportate la digitalizarea din PNRR.

„Deci, la finalul anului 2026 și trebuie să fim foarte onești și deschiși în această privință, pentru că acestea sunt termenele de care avem nevoie ca să finalizăm procesul de digitalizare”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, este de părere că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ar trebui desființat, pentru că este o instituție „nefuncțională”, prin intermediul căreia nu se pot pune în practică măsurile cerute de guvern