„După mine, structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională. Adică nu cred că, cu aceeași abordare, putem face schimbări majore”, a declarat Dumitru, pentru un post TV, subliniind că actualul model de administrare fiscală nu mai răspunde nevoilor economiei moderne.

Consilierul a invocat exemplul Greciei, care a trecut printr-un proces amplu de reformă fiscală, inclusiv prin restructurarea instituțiilor responsabile de colectarea taxelor.

În opinia sa, România are nevoie de o abordare „mai radicală”, nu de ceea ce el numește o simplă cosmetizare a ANAF.

Declarațiile vin într-un moment în care guvernul condus de Ilie Bolojan este presat să livreze rezultate în privința reformelor asumate prin PNRR, inclusiv în domeniul fiscal, România având cel mai scăzut grad de colectare a taxelor din Uniunea Europeană.

