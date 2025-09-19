ANAF a pus Inteligența Artificială pe urmele fraudelor cu TVA. Zeci de mii de tranzacții sunt deja pe lista suspiciunilor

ANAF a pus Inteligența Artificială pe urmele fraudelor cu TVA. Zeci de mii de tranzacții sunt deja pe lista suspiciunilor
ANAF a pus Inteligența Artificială pe urmele fraudelor cu TVA. Zeci de mii de tranzacții sunt deja pe lista suspiciunilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală a început să folosească inteligență artificială pentru a identifica fraudele fiscale, inclusiv cele de tip „carusel” cu TVA. De la operaționalizarea sistemului inspectorii au primit deja peste 4.000 de alerte privind posibile fraude.

Aplicația informatică dezvoltată în Statele Unite funcționează asemenea unui inspector fiscal, cu diferența că dispune de o viteză și o capacitate de analiză de zece ori mai mare.

Sistemul utilizează o serie de tipare de comportamente fiscale suspecte, pe care le compară cu datele din piață pentru a identifica rapid orice neregulă. Printre acestea se numără și schemele complexe de evaziune, precum tranzacțiile fictive între firme-fantomă, cunoscute sub denumirea de „carusel”, prin care se generează decontări false de TVA din partea statului.

În momentul în care detectează astfel de suspiciuni, aplicația inteligentă emite o alertă în sistem, permițând inspectorilor fiscali să-și concentreze eforturile direct asupra cazurilor cu un risc ridicat, reducând astfel presiunea asupra contribuabililor corecți.

România are unul dintre cele mai slabe grade de colectare a TVA din Uniunea Europeană

Conform unui studiu Eurostat, în urmă cu doi ani, deficitul de colectare TVA în România era de 36,7%, față de media UE de doar 5,3%. Asta înseamnă că statul pierde anual aproximativ 9 miliarde de euro atât din cauza evaziunii fiscale, cât și a decontărilor pentru raportări false.

 

 