Aplicația informatică dezvoltată în Statele Unite funcționează asemenea unui inspector fiscal, cu diferența că dispune de o viteză și o capacitate de analiză de zece ori mai mare.

Sistemul utilizează o serie de tipare de comportamente fiscale suspecte, pe care le compară cu datele din piață pentru a identifica rapid orice neregulă. Printre acestea se numără și schemele complexe de evaziune, precum tranzacțiile fictive între firme-fantomă, cunoscute sub denumirea de „carusel”, prin care se generează decontări false de TVA din partea statului.

În momentul în care detectează astfel de suspiciuni, aplicația inteligentă emite o alertă în sistem, permițând inspectorilor fiscali să-și concentreze eforturile direct asupra cazurilor cu un risc ridicat, reducând astfel presiunea asupra contribuabililor corecți.

România are unul dintre cele mai slabe grade de colectare a TVA din Uniunea Europeană

Conform unui studiu Eurostat, în urmă cu doi ani, deficitul de colectare TVA în România era de 36,7%, față de media UE de doar 5,3%. Asta înseamnă că statul pierde anual aproximativ 9 miliarde de euro atât din cauza evaziunii fiscale, cât și a decontărilor pentru raportări false.