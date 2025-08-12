Autorii proiectului justifică această măsură prin dorința de „creştere a transparenţei fiscale şi încurajarea comportamentului responsabil”.

În expunerea de motive se detaliază faptul că „Se modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante – se extinde obligaţia organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi pe cele ale persoanelor fizice, care au obligaţii fiscale restante şi cuantumul acestora, promovând transparenţa fiscală”.

Publicarea acestor liste se va realiza, în cazul organelor fiscale centrale, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), iar pentru organele fiscale locale, prin hotărâre a consiliului local, aceasta fiind ulterior publicată în Monitorul Oficial Local.

Documentul propus prevede că pe liste vor figura inclusiv persoanele fizice, alături de date precum numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, pentru a spori gradul de transparență. Modificările vizează creșterea vizibilității contribuabililor care respectă termenele de plată și încurajarea conformității fiscale.

Un aspect deosebit de important al proiectului de lege este redefinirea secretului fiscal. Sunt excluse de la această protecție informațiile referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți, conturi, transferuri de numerar și altele.

În expunerea de motive se menționează: „Lista de elemente considerate secret fiscal devine mai restrictivă, concentrându-se doar pe plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net şi orice informaţii din declaraţii sau documente. Scopul acestei modificări este să restrângă categoria informaţiilor protejate ca secret fiscal, pentru a permite o mai mare transparenţă sau acces la anumite date pentru scopuri de control, verificare sau alte intervenţii ale autorităţilor fiscale. Prin eliminarea anumitor categorii de informaţii, legea devine mai explicită în ceea ce priveşte datele ce pot fi divulgate sau utilizate în scopuri fiscale”.

