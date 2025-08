”Continuăm munca, cu lucruri concrete, în Suceava și Neamț. Pentru refacerea rețelelor electrice de la Broșteni, am luat legătura direct cu operatorii de distribuție a energiei. Echipele Delgaz Grid sunt deja pe teren, au evaluat situația rețelelor electrice și lucrează deja la fața locului. Banii sunt asigurați în conturile de investiții ale companiei”, a scris Bogran Ivan pe Facebook.

Oficialul a subliniat că ”la lacul Izvorul Muntelui din Neamț, lucrăm deja de două zile cu 50 de oameni de la Hidroelectrica, în echipă cu Apele Române și Romsilva”.

”Până acum au fost extrași circa 150 metri cubi material lemnos din lacul de acumulare. În limitele pe care le am ca ministru al Energiei, am activat toate mecanismele de a susține concret reconstrucția rețelelor electrice de la Broșteni (mulțumesc echipelor Delgaz Grid) și de curățare a lacului Izvorul Muntelui din Neamț prin colegii mei de la Hidroelectrica, cărora le mulțumesc pentru munca depusă.

Cu aceste lucruri și cu tot ce îmi stă în putere, sunt alături de oamenii grav afectați din Broșteni. Am vorbit și cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pe care l-am asigurat de tot sprijinul meu! Facem acțiuni concrete, nu PR”, a mai spus acesta.

Totodată, ministrul a subliniat că ”din punct de vedere al alimentării cu energie electrică: lucrările au început acum 3 zile, iar pe partea de joasă tensiune cele două posturi de transformare alimentează 6,9 km și un număr de 235 locuri de consum. 240 de locuri de consum au fost afectate, 40 de case sunt grav avariate și 10 case distruse în totalitate”.

Potrivit lui, ”pentru alimentarea caselor locuibile, dar și pentru asigurarea tensiunii la limita de proprietate, s-au stabilit și realizat următoarele:

• A fost identificat traseul optim pentru racordul de medie tensiune actualul amplasament al axului LEA;

• S-au realizat 31 de fundații, s-a dezafectat 1 km de rețea de joasă tensiune până astăzi, plus alte lucrări pregătitoare (transport utilaje, aprovizionare și transport materiale etc.);

• Astăzi lucrăm și ne-am propus până la finalul zilei să realizăm decofrarea celor 31 de fundații realizate, 16 fundații noi și să ridicăm 6 stâlpi de medie tensiune, plus lucrări pregătitoare pentru etapele următoare”.