Ministrul a mai declarat că mulţi părinţi au impresia că cei mici sunt prea solicitaţi.

”Noi avem o reglementare veche de prin 2016 în legătură cu temele pentru acasă, care ne-ar trebui să depăşească o oră în zona învăţământului primar, două ore în zona învăţământului gimnazial, două ore în zona învăţământului liceal. Ştiu că este complicat să faci coordonarea profesorilor, mai ales la nivel de gimnaziu şi la nivel de liceu, pentru a se încadra în acest timp, dar sunt convins că toţi începem să înţelegem că uneori, mai puţin şi mai relevant, este mai bine pentru copii. Mai bine să facă temele cu plăcere şi să nu fie o încărcătură foarte mare, decât să aibă foarte multe teme, să nu le facă sau să le facă cu stări de frustrare. Sunt convins că profesorii vor începe treptat să implementeze acest mecanism sau această reglementare pe care o avem, iar unde va fi cazul, voi mai lucra şi eu la a clarifica diversele aspecte care sunt mai neclare, poate în procedură”, a spus David.