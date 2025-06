”Am făcut o vizită de lucru oarecum inopinată pe șantierul lucrărilor de la Salina Praid. Am constatat faptul că acele pompe care preiau apa dulce din amonte și o deversează în aval, pentru a sprijini foarte mult activitatea de construcție în această perioadă, funcționează foarte bine și vreau să mulțumesc celor de la IGSU și de la ANAR pentru faptul că au lucrat exemplar, inclusiv în timpul weekend-ului, pentru acest lucru, care este foarte util. De asemenea, am verificat graficul lucrărilor, am cerut o transparentizare totală a graficului zilnic, cu raport de progres din partea constructorului, care să fie făcute și publice. (...) În situația în care nu-și vor respecta graficele asumate, vor avea parte de penalizări și de rezilierea contactului. Am stabilit ca un termen de 48 de ore, dacă nu-și respectp termenul și ce și-au asumat, vor fi acasă și va fi găsită o altă companie care să poată să se țină într-un termen acelerat de aceste lucrări”, a spus Bogdan Ivan, într-o declarație de presă.

Oficialul a subliniat că un secretar de stat de la Ministerul Economiei, care se află la fața locului, se va ocupa să aducă și la cunoștința comunității din Praid care este stadiul lucrărilor de intervenție care se fac în zonă.

De asemenea, Bogdan Ivan a menționat că pe șantier se lucrează sincronizat și toate lucrările se fac doar cu avizul experților.

”La nivel al șantierului, atât ANAR-ul, cât și colegii mei de la Salrom, cât și constructorul lucrează într-o formă sincronizată, nu se face nimic decât cu acordul și aviziul experților, iar la nivel guvernamental avem o sincronizare perfectă cu premierul Cătălin Predoiu, cu Raed Arafat, cu Mircea Fechet, colegul meu, ministrul Mediului, pentru a ne asigura că tot ce este în subordinea noastră se întâmplă întocmai și la timp. Cine nu are capacitatea să țină ritmul, pleacă acasă și vom găsi pe altcineva”, a mai spus ministrul.

Potrivit lui, reprezentanții Ministerului Mediului, împreună cu autoritățile locale și județene îi vor consilia pe cei 200 de agenți economici din industria ospitalității afectați de închiderea salinei Praid, în legătură cu documentele necesare, pentru punerea în aplicare a schemelor de ajutor destinate acestora.

De asemenea, ministrul a reamintit faptul că în această săptămână așteaptă analiza de risc pe care a cerut-o de la toate companiile din subordinea Ministerului Economiei care au activitate minieră.

”Am făcut o solicitare acum două săptămâni, aproximativ, către toate companiile de subordinea Ministerului Economiei, care au activitate minieră, inclusiv Salrom, cu o analiză de risc asupra potențialului de a afecta patrimoniul companiei, cum s-a întâmplat aici, la Praid, și în același timp de a avea un impact negativ asupra comunității. Și aștept acea analiză de risc care trebuie să fie gata în cursul acestei săptămâni din partea tuturor, pentru a avea o viziune clară asupra întregii Românii, asupra întregul ecosistem de companii miniere, cât ne costă, cine ce trebuie să facă pentru ca situații de acest gen să fie preîntâmpinate. Nu mai vreau ca statul să vină să reacționeze în al 13-lea ceas, după ce oamenii care sunt plătiți, și nu puțin, timp de ani sau zeci de ani de zile, trebuiau să facă lucruri pe care nu le-au făcut la timp”, a conchis ministrul Economiei.