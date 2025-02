"Inasprim legislatia cu privire la organizarea unor expozitii, in afara tarii. De asemenea, intentionam si modificarea legislatiei. Exista un proiect de lege care a trecut deja de Senat, este acum la Camera Deputatilor. Acest proiect de lege va regelementa oragnizarea concursurilor pentru functiile de management.

De asemenea, declansam procedura pentru inventarierea patrimoniului la toate institutiile aflate in subordinea Ministerului Culturii", a declarat duminica Natalia Intotero pentru Realitatea PLUS.

Intrebata daca Ministerul Culturii se va implica in rascumpararea avansata de premierul Marcel Ciolacuj, daca va fi cazul, ministrul a raspus: "Ministerul Finantelor, conform declaratiilor facute de domnul ministru, a spus ca a prevazut o suma de bani pentru aceasta rascumparare. Nu a fost facuta publica aceasta suma si nici eu nu cunosc aceasta suma, dar am incredere in domnul Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, care a afirmat ca este o optiune in momentul in care se identifica tezaurul nostru. Deci suntem dispusi chiar si pentru o rascumparare pentru a aduce acasa tot ceea ce tara noastra a pierdut".