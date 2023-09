Tragedia din Crevedia, produsă în 26 august 2023, a dus la moartea a cinci persoane, primele două chiar în ziua exploziilor în lanț. Bilanțul total după exploziile în lanț din Crevedia este de 58 de victime, 5 morți și zeci de răniți. La 10 zile de la tragedie, 31 dintre răniți a ufost externați, iar alți 22 erau încă în spitale din țară și străinătate.

Patru pacienţi care au fost răniţi în urma exploziilor care au avut loc în localitatea Crevedia şi care au fost transferaţi în străinătate sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic, a informat, miercuri, Ministerul Sănătăţii.

11 pacienți răniți în exploziile din Crevedia, internați în spitalele din România





Potrivit MS, dintre cei 11 pacienţi internaţi aflaţi în stare medie sau uşoară,

- 6 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

- 2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar Arseni"

- 3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri.



Până miercuri, 6 septembrie, au fost externaţi 31 de pacienţi (30 din spitale din ţară şi unul din Graz, Austria), iar cinci au decedat.

În dimineața de miercuri, un pompier de 28 de ani, externat din Austria, a ajuns deja în țară.

11 răniţi în exploziile de la Crevedia, transferaţi în spitale din străinătate - 4 în stare critică





- 2 răniți la Bruxelles, Belgia

- 2 răniți Milano, Italia

- 2 răniți Berlin, Germania

- 2 răniți Lubeck, Germania

- 1 rănit Graz, Austria

- 1 rănit Viena, Austria

- 1 rănit Bergen, Norvegia

Un pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă mai mult de 15%, respiră spontan, stabil hemodinamic, cu evoluţie clinică favorabilă. Cel de-al doilea pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă peste 20%, respiră spontan, stabil hemodinamic, cu evoluţie clinică favorabilă.



Unul dintre pacienţii transferaţi la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 90%, fiind intubat şi ventilat mecanic, stabil hemodinamic, necesită suport vasopresor. Starea sa este una critică. Al doilea pacient transferat la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 45%, este intubat şi ventilat mecanic, stabil hemodinamic, evoluţie clinică favorabilă.



Cei doi pacienţi transferaţi în Germania, la Berlin, respiră spontan, sunt stabili hemodinamic, au arsuri pe mai mult de 40% din suprafaţa corporală.



Un pacient transferat la Graz, în Austria, respiră spontan, prezintă o patologie chirurgicală complicată din cauza localizării leziunilor de arsură şi a gradului acestora, este stabil hemodinamic.



Pacientul transferat la Viena, în Austria, respiră spontan, este stabil hemodinamic, având stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore.



Cei doi pacienţi transferaţi la Lubeck - Germania sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic, stabili hemodinamic, fără modificări în ultimele 24 de ore. Ei prezintă arsuri pe 40% şi 30% din suprafaţa corpului.



Pacientul transferat la Bergen, în Norvegia, respiră spontan, este stabil hemodinamic, iar starea sa de sănătate s-a ameliorat, a mai precizat Ministerul Sănătății.

5 DECESE după tragedia din Crevedia

La aproape o săptămână a murit a treia persoană, cu peste 90% arsuri pe suprafața corpului.

26 august 2023 - primul deces

Un bărbat a murit în urma șocului, suferind un infarct miocardic la fața locului. Acesta locuia vizavi de stația GPL din Crevedia

27 august 2023 - al doilea deces

O femeie a murit din cauza arsurilor de peste 95% de pe suprafața corpului. Era soția celui care a murit în ziua tragediei, din cauza unui infarct.

31 august 2023 - al treilea deces

”În cursul nopții, a decedat la Spitalul Floreasca unul din cei doi pacienți cu arsuri de peste 90% din suprafața corporală. În ciuda eforturilor personalului medical, s-a ajuns la această situație tragică având în vedere șansele extrem de reduse de supraviețuire ale pacienților aflați în această situație. Adresăm compasiunea noastră familiei”, a anunțat Ministerul Sănătății.

4 septembrie 2023 - al patrulea deces

În cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat în stare foarte gravă încă de la începutul internării, cu arsuri pe 95% din suprafața corporală”, a anunțat Ministerul Sănătății.

5 septembrie 2023 - al cincilea deces

”În cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar Arseni” București încă unul din pacienții aflați în stare foarte gravă de la începutul internării și care avea un prognostic rezervat. Acesta era de origine nepaleză și avea arsuri de peste 90% din suprafața corporală”, a anunțat Ministerul Sănătății.