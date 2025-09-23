Instituția vrea 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, ca suplimentare de buget, la rubrica ″Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat″, potrivit unui document analizat de Profit.ro. Destinația banilor ceruți este ″finanțarea activității Societății Electrocentrale Craiova SA in vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu agent termic a Municipiului Craiova″.

Compania este controlată de către Ministerul Energiei, cu o participație de peste 77%, iar principalul acționar minoritar este Fondul Proprietatea (21,56%). Electrocentrale Craiova operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW și electrică de 300 MW, fiind activă și pe piața de echilibrare a sistemului energetic național.

Electrocentrale Craiova asigură încălzirea și apa caldă menajeră pentru aproximativ 40.000 de apartamente (circa 150.000 de locuitori), instituții publice, școli, spitale, unități militare inclusiv cu personal NATO, agenți economici, precum și pentru Ford Otosan România SRL (abur tehnologic și încălzire), producătorul auto având, în calitate de client, o pondere de 20% în totalul energiei termice livrate de producătorul craiovean de energie.

