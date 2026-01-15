Ministerul Agriculturii a autorizat la plată peste 527 milioane de euro pentru fermierii români

Ministerul Agriculturii a autorizat la plată peste 527 milioane de euro pentru fermierii români (foto: arhivă)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a anunțat că, în perioada 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, a autorizat la plată suma de 527,8 milioane de euro, reprezentând plăți regulare aferente anului de cerere 2025, pentru 777.670 de fermieri.

Potrivit datelor transmise de minister, peste 500 de milioane de euro au fost deja virați efectiv în conturile beneficiarilor, totalizând 666.058 de fermieri care au primit subvențiile.

„Plata la timp a subvențiilor este o prioritate pentru noi și o garanție de stabilitate pentru fermierii români. Prin aceste sume consistente, asigurăm resursele necesare pentru continuarea lucrărilor agricole, pentru investiții și pentru menținerea competitivității sectorului agroalimentar românesc”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Ministerul Agriculturii precizează că procesul de autorizare și efectuare a plăților continuă, în conformitate cu calendarul stabilit, astfel încât sprijinul financiar să ajungă în cel mai scurt timp la toți fermierii eligibili.