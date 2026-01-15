Potrivit datelor transmise de minister, peste 500 de milioane de euro au fost deja virați efectiv în conturile beneficiarilor, totalizând 666.058 de fermieri care au primit subvențiile.

„Plata la timp a subvențiilor este o prioritate pentru noi și o garanție de stabilitate pentru fermierii români. Prin aceste sume consistente, asigurăm resursele necesare pentru continuarea lucrărilor agricole, pentru investiții și pentru menținerea competitivității sectorului agroalimentar românesc”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Ministerul Agriculturii precizează că procesul de autorizare și efectuare a plăților continuă, în conformitate cu calendarul stabilit, astfel încât sprijinul financiar să ajungă în cel mai scurt timp la toți fermierii eligibili.