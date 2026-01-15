În urma analizelor efectuate până în acest moment, inspectorii au identificat 66 de situaţii în care există diferenţe majore între veniturile declarate de persoanele verificate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a maşinilor cumpărate.

Printre exemplele prezentate de ANAF se află cazul unui autoturism BMW 740D xDrive, evaluat la aproximativ 100.000 de euro, pentru care plata a fost făcută integral în numerar, fără a fi furnizate documente care să demonstreze provenienţa legală şi trasabilitatea sumelor utilizate.

Precizările oficiale ale ANAF

Instituţia a transmis, printr-un comunicat, că „Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care vizează identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror provenienţă fiscală nu poate fi demonstrată”.

În cadrul acestui demers, au fost examinate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanţă semnificativă între veniturile impozabile declarate în anii anteriori şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate, situaţii încadrate de autorităţi ca prezentând un risc fiscal ridicat.

Tipologia situaţiilor vizate de controale

Acţiunile de control se concentrează asupra cazurilor în care sume nedeclarate sau insuficient justificate sunt folosite pentru achiziţii de valoare mare, cu încălcarea normelor legale privind fiscalizarea veniturilor şi disciplina financiară.

Până în prezent, o parte dintre verificări au fost finalizate, iar rezultatele au indicat abateri de la legislaţia fiscală, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat şi efectuarea de plăţi în numerar care depăşesc plafoanele stabilite de lege.

Autoturismele identificate în urma verificărilor

Printre situaţiile concrete identificate de inspectorii DGAF se regăseşte achiziţionarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, cu o valoare de aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor.

Un alt caz vizează tranzacţionarea unui Porsche Panamera la un preţ considerat subevaluat, în condiţiile în care autoturismul fusese cumpărat anterior cu suma de 609.150 de lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele financiare neputând fi demonstrate prin documente credibile.

Inspectorii au mai constatat achiziţia unui BMW M4 Competition M xDrive, evaluat la 546.951 de lei, fără existenţa unei justificări obiective privind resursele financiare utilizate, precum şi cumpărarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 de lei, cu plata în numerar, într-o tranzacţie în care niciuna dintre părţile implicate nu a putut dovedi provenienţa legală a sumelor.

Măsuri legale şi sechestre instituite

În toate aceste situaţii, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a declanşat procedurile legale pentru stabilirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor considerate nejustificate şi pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale, acolo unde au fost identificate încălcări ale disciplinei financiare. Totodată, autorităţile au dispus măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor vizate, în scopul recuperării creanţelor fiscale.

Separat, într-un caz distinct, controalele antifraudă au dus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.

Planurile ANAF pentru extinderea controalelor

ANAF a transmis că, „având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acţiuni şi are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacţii cu risc fiscal. ANAF reafirmă importanţa respectării legislaţiei fiscale şi subliniază determinarea instituţiei în combaterea utilizării fondurilor ilicite, prevenirea evaziunii fiscale şi asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toţi contribuabilii”.

