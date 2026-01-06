În videoclipul devenit viral, Heiuș apare pe întuneric, îmbrăcat doar cu un șort, aruncându-se direct în zăpada proaspătă. Filmarea surprinde atmosfera rece, liniștea muntelui și entuziasmul cu care acesta se bucură de moment.

În timp ce se filmează, el spune: „Cum începe o zi bună la munte decât cu o baie în zăpadă? Ce zi faină. Așa-i la munte.”

Explicațiile oferite pe Facebook

În descrierea postării publicate pe Facebook, vicepreședintele Curții de Conturi a precizat contextul în care a fost realizat videoclipul: „Dimineața, după două zile fără energie electrică”.

Întreruperi de curent în mai multe zone ale țării

Postarea a apărut în condițiile în care numeroase zone din România s-au confruntat cu pene de curent, generate de vremea extremă care a afectat infrastructura electrică.

Parcursul profesional al lui Lucian Heiuș

De-a lungul carierei sale, Lucian Heiuș a ocupat mai multe funcții publice, printre care cea de președinte al ANAF, secretar de stat în Ministerul Finanțelor și președinte al PNL Hunedoara.

