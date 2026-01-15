Într-o cameră de doar 12 metri pătrați erau ținute în captivitate: – 8 șerpi (inclusiv vipere Mangshan – specie protejată), boa, piton, hognose și șarpe de porumb – 1 varan cu pete galbene – 1 caiman – 1 țestoasă cu picioare roșii – 10 tarantule

Majoritatea sunt specii protejate, multe cumpărate fără acte, unele chiar din alte țări europene. Polițiștii spun că animalele erau ținute în condiții improprii, fără spațiu și fără siguranță — iar viperele găsite sunt veninoase și nici măcar nu există ser antiviperin pentru ele în România.

Proprietarul riscă amenzi de până la 30.000 de lei, iar până la finalizarea verificărilor nu are voie să vândă sau să înmulțească animalele. În plus, trebuie să asigure măsuri stricte ca să nu „evadeze” vreunul dintre locatarii exotici.