Descoperire șocantă într-un apartament din Bihor. Crescătorie ilegală de vipere și tarantule - FOTO

Inspectorii Gărzii de Mediu au fost surprinși de descoperire
Polițiștii din Bihor au dat peste o „colecție” de animale exotice într‑un apartament din Ștei, în urma unui control făcut de Biroul pentru Protecția Animalelor, împreună cu poliția. Ce au găsit acolo pare desprins dintr-un documentar.

Într-o cameră de doar 12 metri pătrați erau ținute în captivitate: – 8 șerpi (inclusiv vipere Mangshan – specie protejată), boa, piton, hognose și șarpe de porumb – 1 varan cu pete galbene1 caiman1 țestoasă cu picioare roșii10 tarantule

Majoritatea sunt specii protejate, multe cumpărate fără acte, unele chiar din alte țări europene. Polițiștii spun că animalele erau ținute în condiții improprii, fără spațiu și fără siguranță — iar viperele găsite sunt veninoase și nici măcar nu există ser antiviperin pentru ele în România.

Proprietarul riscă amenzi de până la 30.000 de lei, iar până la finalizarea verificărilor nu are voie să vândă sau să înmulțească animalele. În plus, trebuie să asigure măsuri stricte ca să nu „evadeze” vreunul dintre locatarii exotici.

 