Fifor reproșează lui Moșteanu că și-a ajustat în mod dubios biografia, că prioritizează numirile politice în loc să se concentreze pe securitatea națională și că a transformat exercițiile militare într-un fiasco administrativ. El susține că astfel de practici afectează grav credibilitatea Ministerului Apărării și cere demisia ministrului Moșteanu, subliniind că Armata României trebuie condusă cu onoare, demnitate și adevăr.

Mihai Fifor a acuzat că Ionuț Moșteanu are o carieră profesională marcată de minciuni, modificări ale CV-ului și declarații contradictorii, aspecte care afectează grav imaginea și credibilitatea ministrului Apărării. Fifor a evidențiat că aceste probleme nu sunt simple scăpări, ci un tipar comportamental care afectează în mod periculos încrederea în funcția pe care o deține Moșteanu.

„Sulfurosul trecut intelectual al „primului pistolar” devine imposibil de ignorat atunci când analizezi atent evoluția CV-ului său. Ani la rând, biografia lui Moșteanu s-a modificat în funcție de cum a cerut parcursul profesional la fel de dubios al lui Moșteanu: universități trecute și apoi șterse, specializări care nu au existat, instituții care îl contrazic public, diplome apărute abia după ce presa a demontat versiunile anterioare.”, a declarat Mihai Fifor.

Fostul ministru a cerut demisia urgentă a lui Ionuț Moșteanu, argumentând că Ministerul Apărării trebuie condus cu onoare, demnitate și responsabilitate, iar biografiile „ajustate” și adevărurile „cu mantă” nu pot continua să fie tolerate la acest nivel.

„Situația de față nu mai admite nicio amânare și nicio ambiguitate. Ministrul Moșteanu trebuie să plece!