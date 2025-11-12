„Pentru milioane de români, asta înseamnă o iarnă mai grea, o viață mai scumpă și un trai tot mai nesigur. România reală simte aceste scumpiri zi de zi, în timp ce la București premierul Bolojan vorbește, senin, despre 'reformă' și 'disciplină bugetară', a declarat Fifor.

Liderul PSD afirmă că actualul executiv ignoră realitatea economică și socială, refuzând cu „încăpățânare cinică” majorarea salariului minim, deși peste 1,8 milioane de angajați trăiesc doar din acesta.

„Salariul real a scăzut cu peste 5,5%, iar 36% dintre români trăiesc deja sub pragul de sărăcie. În loc să le ofere o minimă gură de aer, premierul alege să le întoarcă spatele. Asta nu este reformă. Este cinism ridicat la rang de politică de stat.”, a adăugat senatorul social-democrat.

Fifor a criticat și respingerea măsurilor economice propuse de președintele Grindeanu, acuzând Guvernul Bolojan de blocarea investițiilor și înghețarea veniturilor. „Un premier care face un titlu de glorie din înghețarea veniturile și privește nepăsător cum România gâfâie în zodia 'reformei', un premier care refuză adoptarea oricăror măsuri de stimulare a economiei propuse de luni de zile de președintele Grindeanu nu este un reformator. Este un kamikaze la butoanele țării.”, a declarat acesta.

Mihai Fifor a reiterat poziția PSD privind creșterea salariului minim în 2026: „PSD nu poate și nu are dreptul să fie părtaș la această politică a cinismului. De aceea, mai mult ca oricând, partidul rămâne consecvent în lupta pentru protejarea celor mulți și vulnerabili și susține cu fermitate creșterea salariului minim din 2026.”