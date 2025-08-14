Pentru a înțelege mai bine impactul inteligenței artificiale, Microsoft a realizat și publicat un studiu amplu privind implicațiile acestei tehnologii asupra joburilor / meseriilor / locurilor de muncă. Studiul, intitulat „Lucrând cu IA: măsurarea implicațiilor ocupaționale ale inteligenței artificiale generative”, s-a bazat pe analiza a peste 200.000 de conversații anonime purtate de utilizatori cu Microsoft Copilot, un sistem AI generativ dezvoltat de companie.

Top 40 de meserii în pericol din cauza inteligenței artificiale

Această listă evidențiază că locurile de muncă ce implică prelucrare de informații, redactare, comunicare și analiză sunt cele mai vulnerabile la înlocuirea parțială sau totală cu AI.

Interpreți și traducători – traducere orală și scrisă între limbi. Istorici – cercetare și analiză istorică. Însoțitori de bord – asistență pasagerilor în timpul zborului. Reprezentanți vânzări servicii – vânzarea de servicii către clienți. Scriitori și autori – redactare de texte, cărți, articole. Reprezentanți servicii clienți – suport și asistență pentru clienți. Programatori CNC – programarea utilajelor cu comandă numerică. Operatori telefonici – gestionarea centralelor telefonice. Agenți bilete și turism – vânzare bilete și pachete turistice. Prezentatori radio și DJ – realizatori de emisiuni audio. Funcționari brokeraj – intermediere în tranzacții financiare. Educatori în management agricol și gospodăresc – instruire în administrarea fermelor și a gospodăriilor. Telemarketeri – promovare și vânzare prin telefon. Concierge – asistent personal pentru clienți în hoteluri/clădiri de lux. Politologi – analiză și studierea fenomenelor și sistemelor politice. Analiști media, reporteri și jurnaliști – culegere și prezentare de informații. Matematicieni – cercetare și aplicare a matematicii. Scriitori tehnici – redactare de documentație tehnică. Corectori – verificarea și corectarea textelor. Gazde și hostess – întâmpinarea și asistarea clienților la evenimente. Editorii – coordonarea și revizuirea conținutului scris. Profesori de administrarea afacerilor (universitar) – predare la nivel academic în domeniul afacerilor. Specialiști în relații publice – gestionarea imaginii publice a unei organizații. Promoteri de produse – promovarea directă a produselor. Agenți vânzări publicitate – vânzarea de spațiu publicitar. Funcționari conturi bancare – deschiderea de conturi pentru clienți. Asistenți statisticieni – colectarea și analizarea datelor statistice. Agenți auto și imobiliari – închirierea de bunuri și proprietăți Specialiști în știința datelor (data scientists) – analiză avansată de date. Consilieri financiari personali – consultanță financiară individuală. Arhiviști – organizarea și păstrarea arhivelor. Profesori de economie (universitar) – predare academică în domeniul economiei. Dezvoltatori web – creare și întreținere de site-uri web. Analiști de management – evaluarea și optimizarea proceselor organizaționale. Geografi – cercetarea și monitorizarea mediului natural și a populațiilor umane. Modele / manechine – prezentarea de produse vestimentare și accesorii. Analiști cercetare piață – studierea tendințelor și comportamentului consumatorilor. Dispeceri securitate publică – coordonarea intervențiilor de urgență. Operatori centrală telefonică – gestionarea apelurilor într-o centrală. Profesori de biblioteconomie (universitar) – predare academică în domeniul biblioteconomiei.

Mai multe aici