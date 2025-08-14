Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor

Potrivit CNAS, întârzierile apar din cauza unui deficit de credite bugetare, însă tratamentele sunt asigurate în baza fondurilor alocate prin credite de angajament, distribuite furnizorilor contractați. „Chiar dacă există întârzieri în decontări, tratamentele continuă să fie acordate pacienților”, a precizat instituția într-un comunicat.

Fondurile pentru terapiile oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru 2025, însă creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au generat necesități financiare suplimentare. CNAS a solicitat astfel suplimentarea bugetului prin proiectul de rectificare bugetară.

„Până la aprobarea rectificării, vom folosi toate mecanismele interne de redistribuire a bugetului, pentru ca pacienții să aibă acces continuu și neîntrerupt la tratamente”, a explicat CNAS.

Instituția menționează că poartă în continuare discuții cu autoritățile statului pentru alocarea sumelor necesare decontării medicamentelor la termenele legale, astfel încât să fie respectate obligațiile contractuale față de furnizori și să fie garantată continuitatea tratamentelor.

CNAS și-a reafirmat angajamentul de a colabora cu asociațiile de pacienți, furnizorii și autoritățile centrale pentru a asigura cele mai bune condiții de tratament pentru bolnavii de cancer.

