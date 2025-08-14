Arieratele uriașe, managementul submediocru al sănătății și lipsa finanțării au determinat distribuitorii să oprească livrările, repetând, perpetuând, scenariul crizelor din trecut. Decizia de a salva vieți este acum în mâinile premierului Ilie Bolojan, care însă pare să fi moștenit metehnele fostului ministru Alexandru Rafila – indiferență, tergiversare și lipsă de acțiune reală.

Mesaje clare pentru premier: „Nu mai e timp!”

„Nu mai e timp pentru promisiuni și declarații. Fie se alocă urgent fondurile necesare, fie pacienții mor. CNAS susține că fondurile pentru anul acesta s-au epuizat și doar rectificarea bugetară mai poate îndrepta problema. Premierul trebuie să acționeze acum!” – transmite Cezar Irimia, președintele FABC.

În 2024, România a cheltuit doar 6,4% din PIB pentru sănătate, în timp ce media UE a fost de 9,8%, iar din totalul finanțării doar un foarte mic procent a fost destinat medicamentelor. În prezent, peste 10 000 de pacienți oncologici depind de medicamentele blocate din lipsa fondurilor, iar fiecare zi de întârziere înseamnă vieți pierdute.

Subfinanțarea cronică nu s-a produs din neștiință, ci prin lipsa voită de asumare

Aceasta este o decizie politică. Subfinanțarea cronică nu s-a produs din neștiință, ci prin lipsa voită de asumare din partea clasei politice – fie de guvern, fie de ministere, inclusiv cele conduse de precedenți precum Alexandru Rafila. Arieratele au fost tolerate, distribuția tratamentelor a fost blocată, iar acum pacienții cu cancer sunt privați de medicamente de bază, țintite sau imunoterapii.

Premierul Bolojan are acum în față o decizia capitală: o intervenție imediata pentru asigurarea finanțării tratamentelor oncologice, înainte ca sistemul să devină complice la pierderea de vieți.