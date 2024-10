Mesajul zilei pentru vibratia zilei - 11 octombrie 2024

Iată mesajul zilei pentru claritatea ta

Unul dintre lucrurile pe care le-am observat în circa 40 de ani de când mă ocup cu vindecarea intuitivă este că oamenii care se vindecă trec printr-o experiență care poate fi descrisă ca „noaptea întunecată a sufletului”.

Și am mai observat că expresia „noaptea întunecată a sufletului” a intrat în vocabularul obișnuit, este folosită de mulți oameni, dar este folosită deseori într-un sens greșit. Mulți oameni spun că „trec prin noaptea întunecată a sufletului”, descriind ceea ce este de fapt doar o perioadă mai proastă, câteva zile în care trec printr-un gen de criză de moment, o depresie sau o situație pe care o urăsc.

Noaptea întunecată a sufletului este o călătorie mistică profundă, nu e doar o perioadă/ experiență neplăcută sau o depresie. Noaptea întunecată a sufletului este o călătorie în care ești chemat să te schimbi la nivelul profund, nu e o chestie prin care treci ca gâsca prin apă.

Eu am studiat noaptea întunecată a sufletului privită prin ochii vindecării. Călătoria aceasta mistică este împărțită în mai multe părți: una este partea în care ești zguduit, în care totul se prăbușește în jurul tău și ești în stare de șoc: „De ce mi se întâmplă asta? Cum este posibil să mi se întâmple asta tocmai mie?”.

Cea de a doua parte este aceea în care accepți că acel lucru s-a întâmplat și te ocupi de propria vindecare (indiferent că e vorba de vindecarea unei boli fizice sau de vindecarea unei relații/ situații/ traume, etc).

Cea de a treia parte este cea în care devii conștient de puterea ta – putere care îți permite să creezi raiul în jurul tău (pentru tine și pentru ceilalți), dar îți permite, de asemenea, să creezi iadul în jurul tău (pentru tine și pentru ceilalți). Tu alegi ce creezi.

Cei mai mulți oameni creează iadul în jurul lor

Când treci prin noaptea întunecată a sufletului tu înțelegi că ai puterea să creezi raiul și poți alege la modul conștient să faci asta, să nu mai creezi iadul în jurul tău, așa cum ai făcut în trecut. Abia atunci înțelegi cât de puternic ești. Abia atunci îți dai seama că iadul pe care l-ai creat în viața ta este cauzat de faptul că ai vrut să-i faci pe alții să sufere. Îți dai seama că nu e vorba de faptul că alții te-au făcut să suferi, e vorba de faptul că tu ai vrut să-i faci pe alții să sufere, fie ca să le-o plătești pentru ce ți-au făcut în trecut, fie ca să te răzbuni pentru ce ți-au făcut alții în trecut. Și ai crezut că ai tot dreptul să-i faci pe alții să sufere. Iar rezultatul este că ți-ai distrus propria viață, că te-ai adus singur în iad.

Abia atunci îți dai seama: „Dumnezeule, eu chiar am crezut că am tot dreptul să le fac rău altora! Eu am funcționat din mentalitatea de victimă, mi-am plâns de milă pentru ce «mi-au făcut» alții și am vrut să mă răzbuna… Eu chiar am crezut că suferința mea îmi dă dreptul să rămân blocat în această stare de victimă și-mi dă dreptul să fiu furios, să am pretenția ca ceilalți să-mi acorde un tratament preferențial… Eu chiar mă simțeam bine când îi făceam pe alții să sufere…”. (Caroline Myss)

Omenirea traversează vremuri fără precedent. Suntem in plin proces de schimbare prin care ne desprindem de o lume asa cum o știam dintotdeauna si sub ochii noștri se clădește o lume noua in care funcționarea noastră va fi din spațiul si energia inimii si mai puțina mentalului. Daca trăiești in aceste vremuri pe Terra, înseamnă ca sufletul tău a ales sa participe la acest unic fenomen prin care vibrația planetei creste si automat totul se transforma – acțiuni, comportamente, tipare, gânduri, emoții. Toate trebuie sa fie de o vibrație mai înaltă, compatibila cu cea a codurilor de lumina ce scalda Pământul de cel puțin 2 ani încoace. De ce multi am trăit si trăim crize existențiale profunde pe plan personal, profesional, de relații, de identitate? De ce multi ne simțim rătăciți, fără direcție, in timp ce alții parcurg drumul cu ușurința? Acest articol zilnic își propune să aducă răspunsuri si ceva mai multa claritate – atât cat avem acces la acest moment.

