Iata mesajul zilei pentru claritatea ta

Atunci când se află într-o criză, omul care are un nivel redus de conștiință este disperat, intră în panică și tot ce poate gândi este: „Sunt terminat. Ce mă fac? Nu știu încotro să o iau! Viața mea este distrusă!”.

Și asta se întâmplă pentru că tot ce poate vedea el este că a rămas în întuneric, fiindcă își folosește doar cele cinci simțuri obișnuite.

Acel om nu este capabil să privească lucrurile prin ochii sufletului său. Tot ce vede el este „Dumnezeule, mi-am pierdut slujba, îmi pierd locuința, ce mă fac?”. Fiindcă este într-o stare de panică, el nu vede nicio soluție, nu poate gândi limpede, nu știe că să facă, se simte pierdut.

Dacă funcționezi la modul conștient, când ți se întâmplă să reacționezi dezechilibrat într-o situație de criză, tu conștientizezi: „Ups, văd că am intrat în panică. Ăsta este un semn că nu sunt la etajul potrivit, că trebuie să mai urc câteva etaje”.

Eu asta fac de câte ori mi se mai întâmplă să trec prin așa ceva. Nu mă mai bazez pe cele cinci simțuri obișnuite și pe interpretarea „logică” pe care o dă mintea mea informațiilor obținute de aceste simțuri, ci mă retrag în interiorul meu, urc câteva „etaje” și folosesc Vederea simbolică, pentru a avea o altă perspectivă asupra a ceea ce se întâmplă. Privesc totul la modul simbolic și caut indicii care să răspundă la întrebarea: „De ce este scos acum din viața mea acest lucru/ acest om / această relație/ această activitate?”.

„Nimeni nu mi-a făcut nimic. Nimeni nu este vinovat pentru ceea ce mi se întâmplă”

Este absolut necesar să ieși din paradigma „X mi-a făcut asta! Y e vinovat pentru tot ce mi se întâmplă! Din cauza lui Z nu pot eu să am o viață normal/ sănătoasă/ fericită! El/ea mi-a distrus viața!”. Altfel nu poți vedea lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă, nu poți accesa Vederea simbolică.

Pentru că din perspectiva mistică niciun alt om nu este responsabil pentru tine, nu are obligații față de tine, nu îți este dator ție cu nimic. Tu și doar tu ești responsabil pentru tine și pentru viața ta. Nimeni nu este vinovat pentru ceea ce simți/ faci/ trăiești tu.

Când ești la acest nivel mistic ești absolut singur, nu mai este nimeni către care să arăți cu degetul, căruia să-i ceri socoteală, pe care să-l acuzi. Ești doar tu cu tine însuți. Și dacă nu ai ajuns să simți cu sinceritate „Nu e nimeni de vină pentru ceea ce mi se întâmplă mie acum”, este un semn că nu ai ajuns încă la nivelul/ etajul de la care să poți accesa Vederea simbolică.

Atunci când ai ajuns la nivelul la care îți asumi deplina responsabilitate pentru tot ce s-a întâmplat, te uiți la ceea ce a fost scos din viața ta și observi cu sinceritate la ce anume opui rezistență. Observi ce anume simți că te trage în jos, că te ține blocat în trecut, în ce zone simți că ești „agățat”, că nu le poți da drumul unor lucruri/ persoane. Și apoi lucrezi cu tine în acele zone. (Caroline Myss)

Omenirea traverseaza vremuri fara precedent. Suntem in plin proces de schimbare prin care ne desprindem de o lume asa cum o stiam dintotdeauna si sub ochii nostri se cladeste o lume noua in care functionarea noastra va fi din spatiul si energia inimii si mai putin a mentalului. Daca traiesti in aceste vremuri pe Terra, inseamna ca sufletul tau a ales sa participe la acest unic fenomen prin care vibratia planetei creste si automat totul se transforma – actiuni, comportamente, tipare, ganduri, emotii. Toate trebuie sa fie de o vibratie mai inalta, compatibila cu cea a codurilor de lumina ce scalda Pamantul de cel putin 2 ani incoace. De ce multi am trait si traim crize existentiale profunde pe plan personal, profesional, de relatii, de identitate? De ce multi ne simtim rataciti, fara directie, in timp ce altii parcurg drumul cu usurinta? Acest articol zilnic isi propune sa aduca raspunsuri si ceva mai multa claritate – atat cat avem acces la acest moment.

