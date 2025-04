Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 1 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA. Ea vesteste posibilitatea intemeierii unui cuib, unei familii, anunta o casatorie, o uniune sau o noua achizitie imobiliara. Aceasta runa este simbolul gardului a ce detii ca proprietate, a casei tale dar si simbolul geneticii, a mostenirilor ancestrale. Energia runei inseamna proprietate, prosperitate, promisiuni si posesiuni. Ea este conectata direct la energia zeului tata Odin si semnifica cuibul, castelul tau.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Sowulo este runa iubirii si sperantei. Focuseaza-te pe cei pe care ii iubesti si bucura-te de compania lor si pretuieste ocazia de a fi cu ei. Sowulo este si o runa pozitiva care iti transmite ca in caz ca ai obiective si scopuri in viata, atunci focuseaza-te pe ele. Sowulo te va ajuta pe calea spre succes.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Wunjo: Un steag plantat pe campul de lupta dupa o victorie rasunatoare. O veche lupta s-a incheiat. Victoria da prilej de sarbatoare si de bucurie. Conform mitologiei norvegiene, marile sale din Valhalla asteptau dupa moarte toti razboinicii si eroiii care luptasera curajos in viata. In Valhalla ii asteptau pe razboinici gloria eternal, pacea si bucuria, fericirea vesnica. Acesta este mesajul runei Wunjo: munca grea este intotdeauna rasplatita.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – ALGIZ: Semnificatie PROTECTIE. Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice pentru aceasta runa. Cu ele, oricum, pot aparea si influente nedorite si deci devine necesar sa te protejezi. Aici, prin acest mesaj, ti se transmite ca cea mai buna protectie este actiunea potrivita la momentul potrivit. Daca experimentezi durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata de la ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti tie insuti sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca esti in proces de crestere si a fi constient de asta este cea mai buna protectie in clipe de indoiala.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Dagaz: Echilibrul si armonia domnesc in Univers. Nu va dura mult pana cand o situatie se va schimba in bine. Daca a fost intuneric in viata ta, urmeaza sa rasara soarele. Asteapta-te o transformare, fie spirituala sau materiala. Urmareste oportunitatile.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Hagalaz: Poate simti ca lumea ta este data peste cap, dar aceste perturbari sunt necesare pentru a-ti revela adevaratul potential. Lasa vechile structuri sa cada si pregateste-te pentru renastere.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Isa : Aceasta runa te sfatuieste sa nu te dai cu capul de zid, sa eviti miscari bruste si atacuri energetice. Conceptul “cine vrea sa reuseasca reuseste” acum iti poate crea un mare deserviciu daca il urmezi. Cel mai mult ai nevoie acum de rabdare, rezistenta si flexibilitate – nu incerca sa fortezi si sa influentezi o situatie. Intelege ca exista perioade de asteptare, chiar de abandonare temporara a unui subiect la care te gandesti.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Jera: Jera este simbolul recoltei si anunta subtil ca e vremea pentru o schimbare. Asa cum natura se schimba, prin rotatia anotimpurilor, asa se schimba si omul. Orice ai face trebuie sa ai in minte faptul ca te astepta tot timpul vremuri mai bune.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – MANNAZ : Punctul de start trebuie sa fie intotdeauna sinele iar o relatie sanatoasa cu tine insuti este absolut esentiala : de ea depind toate celelalte relatii, daca curg sau nu sanatos, inclusiv relatia ta cu Marele Mister. Nu este acum un moment in care sa astepti si cauti laude despre realizarile tale, nici sa obtii atentie in toate felurile posibile. Nu judeca si nu fii intolerant. Tine minte trecutul si gandeste-te la viitor, dar focuseaza-te doar pe prezent. Incearca sa traiesti o viata obisnuita intr-o maniera extraordinara.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Raidho: aceasta runa simbolizeaza un ciclu sau o calatorie. Poate ca te afli in mijlocul unui ciclu semnificativ al vietii tale sau poate te pregatesti chiar sa calatoresti undeva. Calatoria, fie ea fizica sau spirituala, se anunta a fi luminoasa. Runa mai poate indica si ca ai parte de protectie si siguranta in timp ce calatoresti sau poate ai o nevoie de a porni intr-o excursie in strainatate.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Sowulo indica faptul ca acum esti o persoana careia ii place sa detina controlul. Este momentul sa dai drumul la o parte din acest control si sa ai timp pentru tine insuti, in loc sa te tot ingrijorezi pentru toate lucrurile pentru care nu ai deloc control. Ai nevoie sa ii lasi pe altii sa isi gaseasca propria lor cale, sa faca propriile lor greseli si sa invete din ele. Nu poti fi adapost pentru ei pentru totdeauna.