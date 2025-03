Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 31 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Isa : In general, o situatie prezenta poate fi considerata o perioada latenta de dezvoltare inainte de renastere. Pentru persoanele nerabdatoare, fierbinti si mereu orientate spre succes, asemenea perioade pot fi dificile. Lipsa unui succes clar definit poate fi perceput ca esec si poate duce la depresie. Insa chiar nu este cazul sa fii suparat. Ce se intampla acum poate fi comparat cu trezirea semintelor si cresterea plantelor in pamant inainte sa apara la suprafata. Succesul nu este vizibil dar nici nu stai pe loc. Exista miscare chiar daca nu se vede.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – LAGUZ. Runa este simbolul florii plutitoare pe apa care merge lin incotro o duce curentul apei iar daca exista un blocaj, ea va pluti cu gratie in jurul sau si va gasi o alta cale. Runa este conectata cu energia zeilor oceanelor Skadi si Njord. Ea sfatuieste sa iti conservi energia ca sa obtii rezultatul dorit, chiar daca dureaza mai mult timp si sa ai abilitatea de a avea simtul umorului treaz pe drum. Curgi si razi !

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp pentru incredere in tine, o oportunitate sa incerci lucruri noi si sa explorezi noi directii din calatoria ta prin viata, in care fie faci actiuni noi in directii noi, fie faci acelasi tip de actiuni dar cu o gandire noua. Daca te-ai ingrijorat in ultimul timp, acum este momentul sa iti recapeti controlul si sa lucrezi spre rezultatele pozitive pe care le doresti.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Wunjo: Confort, placere si bucurie, acestea sunt mesajele transmise de runa Wunjo. Relatiile cu familia si cu prietenii sunt armonioase si prospere. Succesul vine din intelegerea unui lucru foarte important: valoarea oamenilor de langa tine.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – ODIN : Runa germanica Odin este marea runa alba, runa simpla, goala a necunoscutului. Totul incepe de la vid si totul se incheie in vid. Vidul inseamna campul larg deschis de oportunitati nesfarsite. Atunci cand apare runa Odin in extragere, ea anunta faptul ca urmeaza un moment plin de posibilitati la care, ca sa ajungi, este nevoie de o incredere si credinta absoluta. S-ar putea sa fie nevoie sa faci un salt in credinta, cu bratele total deschise si fara nimic in palme. Tot ce este mai bun te asteapta dincolo de acest salt. Esti in stare?

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ALGIZ: Runa Algiz poate fi recunoscuta foarte usor prin coarnele de elan ce sunt reprezentate pe ea. Elanul reprezinta victoria, desi mesajul este mai mult asociat cu placerea de a vana mai mult decat cu placerea de a fi victorios. Aceasta runa transmite succes in implinirea eforturilor. De asemenea, aceasta runa transmite mesajul faptului ca esti protejat de orice negativ – problemele pot exista dar tu esti scutit de forta lor distructiva.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa reprezinta ciclicitatea: zi-noapte. Ce se ridica va cadea. Ce creste va descreste. Acesta este fluxul naturii. Dagaz este runa trezirii spirituale, a lumii noi, a noilor posibilitati si oportunitati. In timp ce unele palesc, altele se ridica si stralucesc. Universul cere echilibrul, iar proportiile sunt perfecte.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Hagalaz: Ziua de azi poate aduce provocari neprevazute. Nu te teme de dezordinea temporara; ea va deschide calea catre un nou inceput si oportunitati de crestere personala.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Isa : Intr-o pozitie curenta din relatiile sau afacerile tale cu oamenii nu se anunta nicio problema specifica desi nu este inca nici succes. Situatia nu necesita niciun fel de presiune, insa rezultatele nu sunt inca prezente ci amanate. Chiar daca viata intelectuala nu este brilianta acum si unele activitati iti pot parea fara sens, fii rabdator, asta iti cere aceasta runa. Nu uita ca semintele intai incoltesc si cresc in pamant desi noi nu vedem rezultatul.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Jera: Jera inseamna castiguri materiale. Ceva fericit urmeaza, in relatii sau in afaceri. Jera este o runa a sperantei, iti transmite mesajul ca te asteapta ceva pozitiv in viitor. Nu trebuie sa-ti faci griji. Cand va fi, va fi, dar efortul si rabdarea vor fi rasplatite pe masura.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – MANNAZ : Daca crezi ca este momentul sa te bati cu pumnul in piept cerand recunoasterea meritelor si sa iti demonstrezi toata gloria ta, te inseli. Din contra, o situatie iti cere sa manifesti smerenie si umilinta. Nu trebuie sa atragi atentia artificial asupra ta. Cei dragi si prietenii nu prea sunt inclinati sa te onoreze acum iar sefii pot sa nu fie fanii tai la acest moment. Poate chiar sa existe o atitudine incorecta a cuiva fata de tine. Nu incerca sa contraataci, arata-ti flexibilitatea. Nu instiga agresiunea in alti oameni. Stai centrat mai mult in interiorul tau.

sursa: Sfatul Parintilor