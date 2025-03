Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu ai nevoie sa spui nimanui cum ai ajuns la o anumita concluzie. Totusi, daca asta implica o relatie sau banii, atunci este totul la mana instinctelor tale. Cineva iti poate face multe promisiuni, dar daca tu simti ca nu intentioneaza sa le si urmeze, atunci probabil ca ai dreptate si ar fi cazul sa iti retragi si tu implicarea. Mergi inainte doar cu ce se simte intuitiv ca fiind bine pentru tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca tii distanta de cineva cu care ai avut diferite neintelegeri, ai putea pierde sansa sa descoperi de ce. Uneori neintelegerile apar pentru ca sunt conflicte de valori. Dar in acest caz, ar putea fi ca tu simti adanc ca ai ceva de invatat din aceste situatii. Daca abordezi persoana si incepi o conversatie, legatura poate creste frumos si special in timp. Poate ca aveti ceva de invatat unii de la altii.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate fi timpul sa iei o decizie si inca una care ar putea avea chiar o influenta importanta pe drumul tau viitor. Te-ar putea ajuta sa discuti cu cineva ce iti poate oferi o ghidare. Singurul lucru ce te poate opri este mandria, mai ales ca poti crede ca ai deja toate raspunsurile. Niciunul din noi insa nu este chiar atoatestiutor. Discutand aceste aspecte, te vei simti mult mai increzator dar si conectat.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Daca esti pregatit sa ajungi la o intelegere ca sa iti implinesti un tel sau o oportunitate, atunci sa stii ca ai nevoie de rabdare. Pot fi mai multe de discutat in urmatoarele saptamani, iar viitoarele schimbari sunt pe rol. Ca sa tii lucrurile sub control cate unul pe rand, lasa-te calauzit sa vezi si sa simti ajustarile de facut. Mai putin poate fi mai mult.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Acum poate sa nu fie cel mai bun timp sa iei decizii abrupte despre bani sau despre orice alta tema ce iti starneste emotii. Exista acest aspect astral tensionat si se pare ca orice faci, o persoana sau organizatie este reticenta sa te asculte. Daca poti sa astepti pana saptamana viitoare, atunci vei primi exact ajutorul de care ai nevoie.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Tu esti in general conectat bine la scopurile tale si stii incotro te indrepti. Insa chiar si asa, ca sa fii cu adevarat fericit, ceva poate ca are nevoie sa se schimbe. Ii poti intreba pe altii opinia lor, dar simti ca facand asa ai putea avea parte de presiune sa iei in calcul ideile lor. Zilele care vin te inspuira sa te gandesti cu atentie la tot, pentru ca ceea ce pare de dorit acum, poate sa nu mai fie valabil saptamana viitoare.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Daca doresti sa captezi atentia altei persoane, atunci ai putea pune problema unui ultimatum. Insa este bine sa fii prudent. Este real ca unele subiecte chiar impun nevoia unei discutii, deci sa incurajezi asta poate fi un bun pas pentru rezolvarea unei dileme. Este mai bine sa te gandesti de mai multe ori ceea ce ai de gand sa spui, in loc doar sa te arunci cu capul in fata si cine stie ce sa iasa.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Daca esti dornic si nerabdator sa explorezi o oportunitate, sunt anumite aspecte pe care ar putea fi nevoie sa le depasesti. Orice iti blocheaza progresul poate fi cauzat de amintiri captive in mintea subconstienta care te-au tinut subtil pe loc. Chiar si asa, optiuni pline de entuziasm te pot astepta dupa ce iei decizia sa lucrezi asupra acestor aspecte si sa lasi trecutul in urma.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

O activitate care are un impact puternic asupra ta, poate ca a inceput ca o samanta a unei idei acum cateva saptamani. Fie ca este un proiect creativ sau un nou hobby, acum ii poti realiza potentialul si sa vrei sa te comiti si mai mult. Venus este inca retrograd, deci nu te grabi prea mult pentru ca si alte oportunitati similare pot aparea in saptamanile urmatoare.

