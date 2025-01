„Poporul român trezit în conștiință luptă pentru singurul principiu demn al întregii lumi libere: alegeri democratice și reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale (tur întrerupt abuziv de către Curtea Constituțională a României).

Indiferent la comanda cui a făcut CCR acest lucru, au aflat că nu pot schimba voința poporului și cea a lui Dumnezeu!

Românii nu permit justiției politice și politicienilor corupți să creeze un precedent intern și mai grav, unul internațional, care ar face întreaga lume liberă să revină în dictatură, mai devreme sau mai târziu.

Reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale este singura cale a corupților de a-și cere iertare poporului și sfintei democrații.

Turul doi al alegerilor a fost anulat pentru că niciun candidat al sistemului corupt și obedient Sorosist nu avea șanse să câștige alegerile prezidențiale din România.

Cred că asta i-a speriat teribil pe politicienii români, acționând astfel nesăbuit la comanda influențelor oligarhic-globaliste!

Ce a făcut Curtea Constituțională în România va putea face orice altă instanță supremă, în orice altă țară, care se crede... încă liberă!

Să dovedim că doar democrația și poporul pot decide viitorul, nu politicienii și interesele lor obscure!

Liberul arbitru este un dar divin și politicienii nu au dreptul să se joace de-a Dumnezeu!”, scrie CĂLIN GEORGESCU pe rețeaua X.

The Romanian people, awakened in consciousness, are fighting for the only dignified principle of the entire free world: democratic elections and the resumption of the second round of the presidential elections (a round that was abusively interrupted by the Constitutional Court of… pic.twitter.com/8amdvX3pD6