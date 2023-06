Totul a inceput in 2019, spun procurorii DIICOT. Suspectii au pus atunci la cale planul si pasii de urmat pentru ca acesta sa aiba succes. Ei sunau numere la intamplare, iar atunci cand cineva le raspundea le propuneau castiguri din investitii in criptomonede.

Totul se intampla in perioada in care piata criptomonedelor era in plina scadere. Oamenii aveau insa acces la informatii si grafice care le aratau cum sumele lor cresteau constant.

"La data de 20.06.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Ploiești efectuează 11 percheziții domiciliare pe raza județelor Prahova, Olt și Ilfov și a municipiului București și pun în aplicare 14 mandate de aducere, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune şi evaziune fiscală", anunta DIICOT, intr-un comunicat de presa.

Potrivit sursei citate, în cauză s-a reținut faptul că, în luna octombrie 2019, la momentul înființării unei societăți comerciale, reprezentanţii legali ai persoanei juridice au constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic şi înşelăciune, prin atragerea de fonduri băneşti către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi, cărora le erau propuse randamente nereale.

"Pentru atingerea acestui scop au înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le erau propuse câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale au înfiinţat un site, unde fiecărui client îi era alocat un profil de investitor, cu user şi parolă.

După înregistrare, clienţilor li se afişa, pe contul care le era alocat pe site-ul administrat de societate, grafice false, care exprima randamentul investiţiilor lor în criptomonede cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent începând cu luna noiembrie 2021.

În ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piața criptomonedelor, graficul clienţilor afişa creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifesau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta. Aceste false creşteri lunare de portofoliu, afişate pe graficul de investior din cadrul platformei, grafice nereale, le-au creat clienţilor dorinţa de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării infracţionale organizate, pentru a le fi investite în continuare în această piaţă nereglementată, în vederea obţinerii de profituri din ce în ce mai consistente. În aceste condiţii, majoritatea clienţilor rămâneau captivi în cadrul mecanismului fraudulos, criptomonedele fiind trasferate în fapt, în contul unuia dintre membrii grupului infarcțional organizat și convertite în dolari.

Schema infracţională dezvoltată de membrii grupării este specifică sistemelor piramidale, astfel criptomonedele achitate de ultimii clienţi erau de cele mai multe ori convertite în dolari, pentru ca ulterior cu o parte din aceste fonduri să se efectueze plăţi parţiale către clienţii mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor, care promovau acţiuni civile la instanţele de judecată ori care susţineau telefonic că intenţionează să formuleze plângeri penale. Diferenţa rămasă era cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal, prin folosirea cardului de debit la comercianţi ori pentru retragere de numerar la diverse ATM-uri", mai arată procurorii.

Valoarea prejudiciului produs clienţilor este în valoare de peste 4,71 milioane USD.

Audierea suspecților, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești.

De asemenea, în cursul acestei zile, cu sprijinul tuturor brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate, urmează să fie audiate 240 de persoane vătămate (persoane fizice și juridice).

La acţiune participă şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.