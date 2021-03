Realitatea Plus

Imbri a precizat că nivelul de anticorpi dobândit după administrarea primei doze este foarte redus, astfel că persoanele vaccinate trebuie să respecte în continuare măsurile de protecție sanitară.

”După prima doză de vaccin, de obicei nu prea faci anticorpi sau nu suficient pentru a te opri să te infectezi. După a doua doză, la vreo săptămână, apar ”bătăioșii”, anticorpii care te-ar scăpa de boală sau te-ar ajuta să treci prin boală mai ușor. Persoanele care nu știu acest lucru au primit prima doză și s-au relaxat.

Sunt zeci de mii de oameni care se înscriu să se vaccineze și acesta este singurul lucru pozitiv pe care îl putem remarca în momentul de față în România”, a spus medicul.

În legătură cu cei care ies la protestele anti-restricții, managerul Institutului ”Victor Babeș” a declarat că, cu siguranță, unii dintre aceștia fie au trecut prin boală, fie s-au vaccinat. Medicul i-a criticat și pe cei care instigă la nerespectarea măsurilor de protecție, făcând referire la Diana Șoșoacă sau Marcel Ciolacu.

”Din cei care ies în stradă și luptă pentru drepturile lor - sunt hilare aceste manifestații - o parte din ei vă asigur că au trecut prin boală și că s-au vaccinat. Atunci sigur că îți permiți să ieși pentru că îți face bine o recreere de grup și spaima este greu de suportat singur.

Orice vaccin e bun. Ce nu am făcut în România este că nu am politizat vaccinurile. Am politizat tot, inclusiv pandemia. Dar vaccinurile sunt la fel și asigură la fel, pandemia atacă la fel, indiferent din ce zonă ești. Dacă ești lider politic, nu trebuie decât să înțelegi că pandemia este mai presus decât legea. Fiecare trebuie să accepte și să contribuie ca măsurile să fie respectate. Nu sunt restricții, sunt măsuri.

Cine te întreabă unde te duci la Înviere?! E treaba ta, du-te, plătește amenda, ia-ți responsabilități, dar ia-ți-le de unul singur, nu chema, nu incita!

Oamenii au fost împinși spre limita răbdării pentru că nu li s-a spus cât trebuie să fie răbdarea. Atunci, fiecare și-a croit o limită personală”, a mai spus medicul.