Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sănătate din Senat, a lansat critici dure la adresa guvernului Bolojan, acuzând că se concentrează excesiv pe reducerea deficitului bugetar și neglijează investițiile. În opinia senatorului, actuala conducere nu guvernează, ci aplică doar măsuri de austeritate și tăieri de cheltuieli.

„Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da? Nu are nicio chestie. România a fost singura ţară din lagărul socialist care şi-a plătit toate datoriile externe la zero. Şi era şi pe plus în 89. Polonia a avut nu ştiu câte miliarde datorii, le-au fost şterse toate. Aşa că lăsaţi-mă cu deficitul bugetar! Când se doreşte, vine Banca Mondială sau FMI sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai”, a afirmat Streinu-Cercel în cadrul unei conferințe.

Investițiile, neglijate în favoarea austerității

În timpul discuțiilor, reprezentanții companiilor din domeniul sănătății i-au amintit senatorului că deficitul bugetar reprezintă principala problemă în relațiile cu Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor. Totuși, Streinu-Cercel a răspuns că prioritățile ar trebui să fie dezvoltarea și investițiile în România. „Nu mă interesează deficitul. Trebuie să facem investiţii şi să dezvoltăm România. Şi nu aş fi vrut să intru în politică, dar PSD a venit cu un program de guvernare, cu industrializarea, re-industrializarea României. S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu şi s-a dus dracului şi programul. Deci ăştia suntem noi românii. Vrem să facem ceva? Haideţi să vedem în ograda noastră ce putem şi cât putem să ducem mai departe”, a subliniat senatorul PSD.

Resurse naturale neexploatate și critici la tăieri

Adrian Streinu-Cercel a atras atenția asupra resurselor naturale ale României, pe care guvernul nu le folosește eficient, în timp ce aplică politici de reducere a cheltuielilor. „Să fie acolo guvernul, niciun fel de problemă, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri. (…) Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? De ce ne plângem? Le avem pe toate astea şi nu le exploatăm”, a mai declarat senatorul.

