„Suntem în război, Buzoianu! Ieri, după votarea legii care va permite finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007, ministra ONG-istă a Mediului a convocat la minister toți ‘eco-teroriștii’ prieteni și au început jihadul public împotriva mea.

"Legea Zamfir va măcelări pădurile și va distruge 27 de Arii protejate" zic autointitulații apăratori ai mediului, peștișorilor și ai păsărelelor”, a scris joi Daniel Zamfir pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că ”n-am să mă las intimidat nici de strigătul de disperare către președintele Nicușor Dan, cu mari sensibilități și domnia sa pe zona asta. N-am să mă las până nu o să scoatem la iveală interesele ministrei sabotoare și ale ONG-urilor care o coordonează”.

”Și o să începem cu finanțarea: Cine finanțează Bankwatch și de ce atacă toate proiectele energetice ale țării, inclusiv captarea gazelor din Marea Neagră? Cine finanțează Agent Green? Dar Declic? Suntem în război, Buzoianu! Nu te las și nu vă las să blocați România în numele protejării peștișorilor, răcușorilor și al păsărelelor!”, a transmis Daniel Zamfir.