MĂSURI speciale și reguli STRICTE pentru alegerile locale. Cum vor putea vota bolnavii de COVID-19

Președintele AEP, Constantin Florin Mitulețu-Buică, a declarat că membrii secției de votare își vor verifica temperatura, iar dacă au cele mai mici simptome sau suspiciuni vor fi înlocuiți din comisii. Secțiile de votare și cabinele în care vor intra alegătorii cu buletinul vor fi dezinfectate prin nebulizare.

„Nu vor exista masuri speciale decât pentru secțiile ATI, unde se face o nebulizare in vedere dezinfecției si exista niște masuri si in aer ar exista acest virus. Sâmbătă seara se măsoară temperatura tuturor membrilor secțiilor de votare, se face analiza fizic vizuală. Dacă există vreo problemă în ziua de sâmbătă și duminică, aceștia nu-și vor mai continua activitatea și vor fi acasă daca prezinta probleme de sănătate și vor fi înlocuiți, dar nu sunt măsuri speciale”, a declarat președintele AEP, Constantin Florin Mitulețu-Buică, la Realitatea PLUS.

Acesta a confirmat și că „se vor dezinfecta toate materialele necesare votării, inclusiv stampilele, mânerul stampilei, se va face dezinfecția continuă a personalului secției de votare și a alegătorilor”.