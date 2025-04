”Mie mi se pare un interviu absolut excepțional pentru că, spre deosebire de orice alt candidat, Călin Georgescu vine și spune, știi cum? Ca să fii filosof trebuie să ai un sistem. La Călin Georgescu e foarte clar că sunt câteva idei cât se poate de clare în legătură cu ce a vrut să facă cu România.

Cred că e un moment important, momentul în care a fost luat interviul, sigur, e adevărat, aici sunt total de acord cu ce spune marele Jack, pe numele de scenă Ion Cristoiu, și anume că vii și faci un interviu cu un personaj interesant, iar întotdeauna Tucker Carlson a făcut asta. Nu e orice fel de jurnalist, este unul dintre cei mai mari jurnaliști ai lumii.

Momentul spun că este foarte important pentru că România este într-o campanie electorală, dar în același timp, în fiecare zi, auzim voci importante despre anularea alegerilor, despre faptul că această anulare a alegerilor a fost o lovitură de stat, faptul că BEC l-a interzis pe Călin Georgescu e o altă lovitură de stat.

Am tot pregătit cu Ion Cristoiu și probabil că o să dăm, dacă nu săptămâna asta pentru că ne trebuie foarte mult timp și săptămâna asta este una importantă, o să dăm cronologia exact așa cum s-a desfășurat această lovitură de stat pe puncte.

E un interviu dat pentru americani, e un interviu care este și un strigăt de ajutor, dar acest strigt de ajutor este făcut cu demnitate: Uite ce s-a întâmplat în România și ce se întâmplă în continuare! Statul român este captivul unui cartel, mai mult sau mai puțin mafiot, pentru că lucrurile așa stau și am văzut apariția lui Călin Georgescu, dar cel mai important lucru din apariția și candidatura lui Călin Georgescu, ne-a arătat că statul român este gol, că este găunos, că este un stat care nu mai are principii democratice. Tot ceea ce s-a întâmplat din 24 noiembrie, și aici am fost de acord cu Ion Cristoiu, că au fost mai multe crime împotriva democrației.

Ei bine, e un SOS făcut cu demnitate și cu forță, în același timp, vorbind despre ce i s-a întâmplat lui aici, că i s-a întâmplat și lui Donald Trump. Sunt foarte multe trimiteri legate despre ceea ce s-a întâmplat în America și acțiunile la care a fost supus Trump, mergând până acolo să fie lichidat fizic, vorbim despre cenzura, dar și despre procesele, nu întâmplător se vorbește despre arestarea pentru câteva ore a lui Călin Georegescu.

E un mesaj puternic pentru americani cărora le spune și, de fapt, le spune România prin Călin Georgescu, că tot ceea ce s-a întâmplat aici nu mai are nicio legătură cu decmocrația și pune, pentru că asta este cel mai important lucru, sub semnul întrebării alegerile prezideniale care au loc în luna mai”, a declarat Marius Tucă, la Realitatea PLUS.