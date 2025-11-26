”Ăștia de la USR că ei sunt și pe la externe, și pe la Ministerul Apărării, au venit la un moment dat și au zis: Frate, dar nu avem legi ca să doborâm dronele. De parcă ar fi trebuit o lege. Un corp străin intra în spațiul aerian românesc, îl doborai, dacă prezenta un pericol.

Toată lumea vorbește de drona care a căzut la Vaslui. Băi, ați înnebunit? Adică, lumea în continuare se schimbă, se vorbește despre pace și noi ne ocupăm de drona aia.

Ce credeți că a spus Nicușor Dan, că ei se ocupă cu CSAT-uri în timpul ăsta. Zice așa, am luat foaia: ”Statul român”, deci ăștia care se ocupă cu dronele, apropo, le-au urmărit, dar nu au reușit să le doboare pentru că sunt greu de urmărit, greu de doborât, și de urmărit, și de doborât.

”Statul Român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițielor, și în același timp să își întărească reziliența națională, arată CSAT”.

Voi ați mai auzit așa ceva despre ce vorbesc ăștia? Adică ăla, Trump, mobilizează toate resursele americii, trimite toți emisarii, mai are un pic și îi ia pe Putin și Zelenski și îi dă cap în cap, iar Nicușor Dan și cu CSAT-ul vorbesc de un război de lungă durată la granițele țării și noi să ne pregătim pentru asta? Păi ce e cu România, ce-i cu ăștia”, a declarat Marius Tucă.