Cum a fost pregătit Nicușor Dan pentru prezidențiale?

„Dacă intră Călin Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale.”, spune apropiatul lui Nicușor Dan înainte de vot.

Nicușor Dan recunoaște: „Am memorat răspunsurile în campanie!”

Președintele României revine în centrul ironiilor, după o declarație care spune tot despre modul în care comunică.

Nicușor Dan a recunoscut că, în campanie, a avut nevoie de consultanți care să-l pună… la învățat. Pentru că nu reușea să răspundă suficient de repede, liderul statului spune că a memorat răspunsurile la întrebări.

Internauții sunt de părere că episodul explică multe dintre bâlbele și reacțiile lente care l-au consacrat și se întreabă dacă nu cumva practica a rămas aceeași și astăzi.