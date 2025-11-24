”Astăzi am participat la o reuniune extraordinară a liderilor UE privind Ucraina, foarte utilă şi extrem de necesară, convocată de preşedintele Costa. Am schimbat opinii şi evaluări cu privire la ultimele evoluţii referitoare la procesul de pace pentru Ucraina”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan pe X.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că ”noi, ca europeni, vom rămâne uniţi şi am reafirmat sprijinul ferm al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea şi punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”.

Totodată, președintele României a menționat că în intervenţia sa, ”a subliniat că trebuie găsite soluţii pentru sprijinirea Ucrainei”.

”Trebuie să găsim soluţii pentru continuarea şi consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete. Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei şi cea a Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu şi că actualele negocieri de pace trebuie să ţină seama de acest aspect”, a conchis Nicușor Dan.