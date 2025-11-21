„Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile.”, a declarat Nicușor Dan.

Edilul a subliniat că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele care vor urma după un eventual acord. El s-a alăturat, totodată, mesajelor altor lideri europeni care au reafirmat sprijinul deplin pentru Kiev.

„Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă. Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj.”, a precizat președintele Dan.

Nicușor Dan a insistat asupra nevoii de consolidare a dialogului transatlantic, menționând că solidaritatea dintre Uniunea Europeană și NATO este esențială pentru echilibrul regional.

De asemenea, el a punctat că România evaluează actuala dinamică și prin prisma intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, pe care le consideră „de maximă importanță” pentru țara noastră.