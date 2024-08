Blonda lui Coldea a încercat să scape de dosarul de trafic de droguri și a apelat la oameni influenți din justiție. Marina Pandarof era sigură că acest dosar de trafic de droguri de mare risc nu va ajunge în instanță. Șefa Rețelei M a fost turnată în fața procurorilor de Romulus Arabagiu, cel care ducea drogurile din Capitală la Slatina.

După ce am fost depistat de către poliție, Marina m-a chemat la locuința ei, ocazie cu care m-a asigurat că o să rezolve problema, sens în care o să apeleze la Cătălin (n.n UȘURELU MARIUS-CĂTĂLIN), care are posibilitatea să rezolve dosarul, respectiv să primesc o soluție de netrimitere în judecată. De asemenea, am vorbit la telefon și cu Cătălin, care m-a asigurat să stau liniștit, a declarat ROMULUS ARABAGIU în fața anchetatorilor.

Potrivit procurorilor, Marina Pandarof ar fi plătit lui Romulus Arabagiu o sută de lei pentru transportul drogurilor pentru Cătălin Ușurelu. În fața anchetatorilor, fostul director al companiei de apă Olt a recunoscut că este consumator de cocaină pe care nu o cumpăra, ci îi era oferită de diverse persoane, printre care și Marina Pandarof. Blonda lui Coldea a fost interceptată în timp ce vorbea cu Cătălin Ușurelu și era sigură că dosarul va fi blocat.

CĂTĂLIN: Am înțeles… Hai să vedem unde ajunge… unde-i ajunge dosaru’ și să vedem … Să-mi dai și mie numele lui, acolo…

MARINA: Ăăă… da pot să-ți dau buletinul să întrebi?

CĂTĂLIN: Nu acuma. După ce îl cheamă pă el, că așa, degeaba mi-l dai acuma, că acuma n-apare nicăieri.

MARINA: Aha.

CĂTĂLIN: Dacă i se face dosar… N-are ce să afle acum.

Marina Pandarof a fost audiată în mare secret împreună cu Cătălin Ușurelu în zilele de 30 și 31 iulie. Blonda lui Florian Coldea ceruse procurorilor, prin avocat, la începutul lunii iulie, să încheie un acord de recunoaștere a faptelor. Cererea a fost respinsă pe motiv că șefa rețelei M a declarat în 2022 că ea nu a făcut trafic de droguri și că a încercat să ducă procurorii pe o pistă greșită.