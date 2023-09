Clarificarea a venit după ce ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus că pensiile ar putea fi majorate cu 14%.

„Există o lege în vigoare pe care dumneavoastră o cunoaşteţi, an de an… Nu trebuie să o anunţe nici Boloş, nici Ciolacu, nici nimeni. E o lege în vigoare prin care pensiile se indexează cu inflaţia din anul trecut. Am făcut o excepţie anul trecut pentru că a fost o inflaţie mare raportată la inflaţia cu un an anterior, era 4% în comparaţie cu 13,5, că se face media anuală. Nu va încălca nimeni legile din România. Îmi doresc, ca şi anul trecut, ca pensiile să se mărească diferenţiat, la unii poate cu 30%, la unii cu 5%, la unii cu 10%, în funcţie de venit. Îmi menţin această abordare. (…) Nu trebuie să anunţe domnul ministru (când ar urma să crească pensiile, n.r.), nu trebuie… sunt lucruri normale”, a spus premierul.