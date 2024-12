De la piaţa principală din Seul şi până la sediul Parlamentului, aflat în centrul oraşului, manifestanţii au luat la pas capitala sud-coreeană, după ce Yoon a încercat să pună căluş Parlamentului trimiţând militari şi elicoptere, relatează AFP preluat de News.ro.

Unele adunări păreau serate de dans, cu melodii K-pop la volum tare, în timp ce manifestanţi săltau voioşi agitând în aer baghete luminoase și extrem de colorate.

Manifestaţii masive în Seul, în favoarea destituirii președintelui Yoon Suk Yeol pe ritumuri K-pop, de colinde de Crăciun și trenduri de dans de pe TikTok/ Profimedia

Atunci când melodia de succes ”Whiplash” a celebrei trupe de fete Aespa a răsunat, manifestanţii au scandat lozinci împotriva președintelui sud-coreean, precum ”Destituire, destituire, destituire, Yoon Suk Yeol!" şi ”Demisionează, demisionează, demisionează Yoon Suk Yeol!".

”Eram prea îngrozit pentru ca să nu fac nimic şi credeam că nu voi putea să drom, aşa că m-am dus la adunare”, a scris un manifestant pe rețeaua X.

”Nu mi-a mai fost frică”, a adăugat el după ce a dansat pe melodia Aespa, alături de alţi manifestanţi.

Joi seara, melodia "Into the New World" (2007) a grupului K-pop Girls\" Generation a fost cântată de către manifestanţi, cu lumânări electrice în mână, în faţa sediului Parlamentului.

Această melodie antrenantă evocă un viitor plin de speranţă. Ea nu a fost considerată o melodie politică, însă a câştigat popularitate în rândul tinerilor manifestanţi la adunări uriaşe săptămânale în 2016 şi 2017 împotriva preşedintei de la acea vreme, Park Geun-hye, care a fost destituită în urma unui scandal de corupţie.

O colindă de Crăciun a cântăreţei Baek Ja pe tema destituirii a devenit virală online săptămâna aceasta. Este vorba despre o versiune uşor modificată a celebrului "Feliz Navidad". ”Crăciunul este fericit când Yoon Suk Yeol demisionează”, repetă refrenul ireverenţios.

Unii manifestanţi sud-coreeni păreau să se inspire din puternica tradiţie franceză a protestului public.

O fotografie în care un manifestant purta o replică artizanală a unei ghilotine a devenit virală pe X. Alt manifestant a postat o forografie cu o baghetă de pâine adus la o manifestaţie, care a fost repostată de 5.000 de ori.

”Nu aveţi nevoie neapărat de un baston luminos. Aduceţi ce vreţi”, a comentat el în postare. ”Cineva care nu a putut să vină la manifestaţii mi-a cumpărat această baghetă, aşa că am agitat-o pe ea în schimb”.

Alt utilizator i-a răspuns ”francezii sunt mândrii de tine!”.

Numeroase grupuri de manifestanţi au venit cu steaguri pentru a-şi arăta apartenenţa la un sindicat, universitate sau biserică.

