Anunţul demisiei managerului interimar Veorinica Leonte a fost făcut, joi, de către conducerea Consiliului Judeţean Iaşi.

”Consiliul Judeţean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”. Doamna Leonte va continua să îşi exercite atribuţiile de coordonare a unităţii medicale până la data de 1 decembrie”, au precizat reprezentanţii CJ Iaşi.

Veronica Leonte a fost detaşată de la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi şi a activat anterior la Casa Judeţeană a Asigurărilor de Sănătate. Ea fusese numită manager interimar la spitalul de copii din Iaşi pe 8 octombrie 2025, la o zi după demisia fostului manager interimar, Radu Constantin Luca. Acesta a stat în funcţie doar o săptămână.

Decizia demisiei Veronicăi Leonte vine la scurt timp după ce conducerea unităţii medicale a contestat în instanţă amenda de 30.000 de lei aplicată spitalului de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi, după decesul a opt copii infectaţi cu bacteria Serratia în secţia de Terapie Intensivă.

DSP Iaşi a sancţionat spitalul pentru nerespectarea procedurilor de prevenire şi supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale.