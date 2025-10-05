Vă reamintim că șapte copii au murit în luna septembrie la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.Maria” Iași, după ce s-au infectat în secția de terapie intensivă cu bacteria Serratia marcescens.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a acuzat conducerea unității sanitare că nu a respectat procedurile medicale și că a raportat cu întârziere cazurile la Direcția de Sănătate Publică.

Mai mult, după ce a fost personal în control la spitalul morții din Iași, șeful de la Sănătate a dezvăluit că a constatat că unele dintre angajatele din secția ATI a spitalului poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic asta.

„Sunt aspecte care se regăsesc în legislaţie dar care nu se respectă şi la Iaşi vă spun sigur că nu se respectă, pentru că am văzut cu ochii mei. De exemplu, personalul în ATI nu are voie să poarte bijuterii, brăţări, inele şi tot felul de accesorii, este interzis, ele trebuie lăsate la intrarea în secţia ATI. Unghiile false, de exemplu, pentru asistente şi infirmiere, care există la Iaşi în secţia de terapie intensivă, le-am văzut, sper că au înţeles gravitatea situaţiei”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Totodată, el a menționat că „s-a reacţionat mult prea târziu”, la distanţă de circa o săptămână după identificarea primilor trei pacienți infectați cu bacteria Serratia marcescens.

În plus, pentru o perioadă de zece zile ministrul și echipa sa au anunțat că nu au putut identifica „cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii”.